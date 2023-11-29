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Країни Балтії бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ через участь РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Країни Балтії бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ через участь РФ
Глава МЗС Естонії заявив, що Лавров повинен перебувати не за столом ОБСЄ, а у спеціальному трибуналі
фото з відкритих джерел

«Європа потребує безпеки від Росії і проти Росії, а не разом з нею»

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії разом з главою МЗС України бойкотуватимуть засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня через присутність на ньому глави МЗС РФ. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Балтії.

Глави МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш, Литви Габріелюс Ландсбергіс та Естонії Маргус Тсахкна заявили, що присутність Лаврова ризикує легітимізувати агресора Росію як законного члена спільноти вільних націй, применшити жорстокі злочини, які скоює РФ, та примиритися з кричущим порушенням і неповагою Росії до основоположних принципів і зобов'язань ОБСЄ.

«Агресивна війна та звірства РФ проти її суверенного та мирного сусіда України грубо порушують міжнародне право, включаючи Статут ООН, і є нападом на ОБСЄ та її основоположні принципи», – заявили міністри.

Глави МЗС підкреслили, що ОБСЄ спочатку була створена для розбудови європейської безпеки, запобігання конфліктам та збереження миру, тоді як Росія своїми незаконними та жорстокими діями знову й знову доводить, що вона не є партнером Європи у сфері безпеки.

«Насправді, сьогодні Європа потребує безпеки від Росії і проти Росії, а не разом з нею», – заявили міністри.

Як зазначив Тсахкна, Росія скористається цією можливістю для поширення своєї пропаганди та підриву єдності Заходу. Він наголосив, що Естонія не може сидіти за одним столом з агресором та нести відповідальність за наслідки, до яких може призвести присутність Лаврова, адже це суперечить європейським фундаментальним принципам. Глава МЗС Естонії підкреслив, що «місце Лаврова – у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ».

Нагадаємо, Росія разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі. З тієї причини, що рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося. На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році.

У квітні на засіданні ОБСЄ російський правозахисник Максим Вілков влаштував скандал. Росіянин заявив, що нібито українські військові «дев’ять років вбивають цивільне населення».

Також «Главком» писав, що голова латвійської делегації в ОБСЄ Ріхардс Колс облаяв делегацію з Росії. За це йому погрожували судом. Зазначимо, що Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян.

Читайте також: Як російські дипломати поширюють дезінформацію в ОБСЄ
Теги: росія війна Європа Естонія ОБСЄ Литва Латвія

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