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Скільки грошей отримують українці у Латвії? Рига відзвітувала про допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки грошей отримують українці у Латвії? Рига відзвітувала про допомогу
Столиця Латвії підтримує біженців з України
фото із відкритих джерел

На українських біженців припадає 30% соціальної допомоги, яку виплачує столиця Латвії 

Латвія продовжує активно підтримувати біженців з України. Згідно із даними міської думи столиці Латвії – Риги, у вересні порівняно із серпнем кількість одержувачів соціальної допомоги зменшилася на 8% (1270 осіб), а сума використаних коштів – на 15% (357,8 тис євро). Про це пише Baltijas balss.

Порівняно з вереснем 2022 року кількість отримувачів соціальної допомоги зменшилася на 13% (2052 особи), а обсяг коштів на соціальну допомогу – на 15% (361,8 тис євро).

Столична влада зазначає, що скорочення кількості одержувачів соціальної допомоги пов'язане зі значним зменшенням кількості українських біженців, яким призначається та виплачується соціальна допомога.

Загалом за дев'ять місяців цього року на соціальну допомогу в столиці витрачено 27,1 млн. євро, або 78% запланованого обсягу, у тому числі трохи більше 19 млн було виплачено жителям Риги, а понад 8 млн – українським біженцям.

До слова, уряд Латвії виділив додаткові 10,3 мільйона євро для підтримки українських біженців, які рятуються від війни, котру розв’язала Росія в Україні. Ці гроші покриють витрати місцевих громад на житло, харчування, соціальну підтримку, освіту та інші потреби українців. Кошти будуть компенсацією за період із липня по листопад, пише видання Delfi.

Із урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування для підтримки біженців із України, яке виділили раніше, а також запитів від місцевого самоврядування, уряд вирішив додатково надати понад 10 мільйонів євро. Отож, протягом цього року загальна сума на підтримку українців у Латвії склала майже 32,2 мільйона євро.

Раніше стало відомо, що Латвія почне конфіскувати автомобілі з російськими номерами та передавати їх Україні. Це випливає із поправок до закону «Про дорожній рух», які сейм Латвії ухвалив у першому читанні.Як повідомляє пресслужба сейму, законопроєкт зобов'язує власників зареєстрованих у Росії автомобілів протягом трьох місяців поставити їх на облік у Латвії чи вивезти з країни.

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Теги: біженці столиця влада гуманітарна допомога українці Латвія гроші

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