Добровольці прорвали кордон РФ: з'явилися супутникові знімки

Бійці добровольчих формувань зайшли на територію РФ у районі пункту пропуску «Нехотіївка» у Білгородській області

На опублікованих супутникових знімках зафіксовані сліди боїв

Російські добровольці 12 березня прорвали кордон з Росією у районі населеного пункту Нехотіївка. З'явилися супутникові знімки з прикордоння. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Як повідомляли бійці добровольчих формувань, вони зайшли на територію РФ у районі пункту пропуску «Нехотіївка» у Білгородській області.

Міністерство оборони РФ публікувало кадри з нібито Нехотіївки, де, за словами росіян, на українському боці прикордонної зони був пошкоджений танк.

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На опублікованих ЗМІ супутникових знімках зафіксовані сліди боїв. Можна побачити дим та вигорілі зони.

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.

Після вчорашнього прориву кордону РФ російськими добровольцями, легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

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Добровольці зазначили, що ведуть бій у Тьоткіно, вулиці сильно прострелюються. Вони готуються звільняти місцевих жителів. «Ми живі, ми втомилися, але ми з вами. Разом ми сила», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації. Російські добровольці наголосили, що «путінські вбивці» завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між будинками, школами дітей та держустановами Білгорода.