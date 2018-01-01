Лейбористи підтримають членство Великої Британії в митному союзі ЄС

Лідер лейбористів вимагатиме особливий формат відносин в рамках єдиного ринку

Голова Лейбористської партії Джеремі Корбін збирається підтримати ідею необхідності збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС. Про це повідомляє видання The Guardian. При цьому керівник опозиційної партії скоріше за все відмовиться від ідеї збереження країни в єдиному ринку, до чого його закликали однопартійці в відкритому листі.



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Лідер лейбористів вимагатиме особливий формат відносин в рамках єдиного ринку

Голова Лейбористської партії Джеремі Корбін збирається підтримати ідею необхідності збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС. Про це повідомляє видання The Guardian.

При цьому керівник опозиційної партії скоріше за все відмовиться від ідеї збереження країни в єдиному ринку, до чого його закликали однопартійці в відкритому листі. Причиною такої відмови, є те, що нинішні умови членства в єдиному ринку ЄС не дозволять Лейбористській партії реалізувати внутрішню програму реформи. Тим самим лейбористи виступлять проти Норвезької моделі відносин із ЄС, яка передбачає членство в єдиному ринку.

У своїй промові Джеремі Корбін планує закликати до особливого типу відносин у контексті єдиного ринку ЄС. Із одного боку такий формат має гарантувати безтарифний доступ для більшості товарів, а також їх захист. Проте із іншого боку лейбористи мають намір виторгувати певні виключення із правил єдиного ринку, що дасть їм змогу в випадку приходу до влади реалізувати програму внутрішніх перетворень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія пропонує Брюсселю створити «тимчасовий митний союз» після того, як країна залишить ЄС у березні 2019 року.