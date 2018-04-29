  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Лідери Японії та Південної Кореї обговорили результати міжкорейського саміту

    Сторони говорили про питання повернення додому викрадених японських громадян
    Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Південної Кореї Мун Чже Ін детально обговорили результати міжкорейського саміту, який відбувся в минулу п'ятницю. Лідери двох країн провели телефонну бесіду, яка тривала приблизно 40 хвилин з 10 години ранку в неділю. Мун Чже Ін сказав Абе, що він представив позицію Японії, згідно з якою вона віддає
    • Вчора, 16:51
    • Розсилка
    Сіндзо Абе і Мун Чже Ін
    Сіндзо Абе і Мун Чже Ін

    Сторони говорили про питання повернення додому викрадених японських громадян

    Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Південної Кореї Мун Чже Ін детально обговорили результати міжкорейського саміту, який відбувся в минулу п'ятницю.

    Лідери двох країн провели телефонну бесіду, яка тривала приблизно 40 хвилин з 10 години ранку в неділю. Мун Чже Ін сказав Абе, що він представив позицію Японії, згідно з якою вона віддає пріоритет вирішення питання викрадених до Північної Кореї японських громадян.

    Абе привітав включення денуклеаризації в спільну заяву, сказавши, що він очікує конкретних дій від Північної Кореї.

    Абе сказав також, що Японія зробить все можливе з метою посприяти, зазначивши, що він хоче продовжувати тісну співпрацю з Південною Кореєю і США.

    Мун Чже Ін сказав, що він підняв питання викрадень на зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у відповідь на пропозицію з боку японського прем'єр-міністра.

    Читайте також
    США Японія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ