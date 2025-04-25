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Трамп дасть інтервʼю журналісту, який розповів про злив даних у Signal

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп дасть інтервʼю журналісту, який розповів про злив даних у Signal
Президент США назвав Голдберга «людиною, відповідальною за багато вигаданих історій»
фото: AP

Редактор журналу The Atlantic розповів, як його помилково додали у чат Signal із посадовцями адміністрації у сфері нацбезпеки

Американський президент США Дональд Трамп анонсував інтервʼю з редактором журналу The Atlantic Джеффрі Голдбергом, якого помилкового додали у чат у месенджері Signal. Там високопосадовці адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.

«Пізніше сьогодні я зустрінуся з редактором The Atlantic Джеффрі Голдбергом, людиною, відповідальною за багато вигаданих історій про мене, включно з вигаданою містифікацією про «Лохів і невдах» і SignalGate, з яким він мав дещо більший «успіх», – написав він.

Президент додав, що, окрім Голдберга, дасть інтерв'ю ще двом журналістам – Майклові Шереру та Ешлі Паркер, які теж «м'яко кажучи, не є прихильниками Трампа».

«Історія, яку вони пишуть, як вони сказали моїм представникам, матиме назву «Найвизначніший президент цього століття». Я даю це інтерв'ю з цікавості і як змагання з самим собою, щоб побачити, чи може The Atlantic бути «правдивим». Чи здатні вони написати чесну історію про «Трампа»?

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.

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Теги: Дональд Трамп США

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