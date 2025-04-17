Росія планує використовувати захоплену американську компанію для годування своєї армії – Reuters

12 березня активи компанії Glavprodukt були вилучені за рішенням Московського арбітражного суду на запит Генеральної прокуратури Росії

Захоплення компанії було необхідним для забезпечення стабільного виробництва, включаючи майбутні поставки для національної гвардії та Міністерства оборони

У Москві розпочали розробляти план щодо використання американської компанії, яку захопив Кремль і поставив під державний контроль, для постачання продовольства російській армії. Про це повідомив Reuters з посиланням на документ, пише «Главком».

Такі дії Кремля потенційно загрожують покращенню відносин між Москвою та США.

Поки США та Кремль ведуть переговори щодо припинення війни в Україні, виробник консервованої їжі Glavprodukt, який був захоплений у жовтні і є єдиною американською компанією, що перебуває під державним контролем, опинився в центрі конфлікту.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що це питання буде частиною обговорення щодо перезавантаження відносин між США та Росією.

Згідно з листом який був адресований генеральному прокурору Росії від нового керівництва Glavprodukt, захоплення компанії було необхідним для забезпечення стабільного виробництва, включаючи майбутні поставки для національної гвардії та Міністерства оборони.

Glavprodukt зараз перебуває під контролем Федерального агентства з управління державним майном Росії (Росимущество), після того як компанія була вилучена у Леоніда Смирнова, який базується в Лос-Анджелесі.

Міністерство промисловості та торгівлі Росії, а також Росимущество не відповіли на запити щодо планів держави стосовно Glavprodukt і питань про його нове керівництво.

Російські прокурори звинуватили Смирнова та компанії, які він контролює, у виведенні близько 1,38 мільярда рублів ($17 мільйонів) з Росії у період з 2022 по 2024 рік, повідомляє видання RBC у березні.

12 березня активи компанії Glavprodukt були вилучені за рішенням Московського арбітражного суду на запит Генеральної прокуратури Росії. Судове слухання призначено на 18 квітня. Леонід Смирнов, власник компанії, відкидає звинувачення та називає позов «корпоративним рейдерством у російському стилі» з метою захоплення його бізнесу.

Генеральна прокуратура Росії не надала негайного коментаря на запит.

Близько десятка європейських компаній вже постраждали від указів про експропріацію їхніх дочірніх підприємств у Росії. Серед них – данський пивовар Carlsberg та фінська енергетична компанія Fortum. Кремль попереджає про можливі нові вилучення активів.

Нагадаємо, Українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.