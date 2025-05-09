Підсумки Другої світової. Історик пояснив, як Союз надурив США з лендлізом

В’ятрович: «Перемога у Другій світовій – це точно не лише радянський внесок»

Історик та народний депутат Володимир В'ятрович розповів про міфи Другої світової війни, зокрема про лендліз та роль СРСР у перемозі. В інтерв'ю «Главкому» він пояснив, як Радянський Союз не повернув США більшу частину лендлізу, а також завдяки кому стала можливою перемога у війні.

В'ятрович пояснив, що німецький наступ 1941 року застав радянський режим неготовим до війни, а величезна ресурсна база в Україні була втрачена.

«Оборона була провалена, і велика кількість людей – буквально мільйони – здавалися у полон. Вони це робили ще й тому, що надто добре пам’ятали злочини радянської влади 1920-1930 років. І якби не ті нові злочини, які чинили вже нацисти, німці могли б розраховувати на ще більшу лояльність. А так довелося боротися із тими, хто знищував українців не гірше, аніж перед тим комуністи. Отож, СРСР забракло ресурсів, щоб зупинити німецький наступ.

Тож ще до того, як союзники висадилися у 1944-му в Нормандії, саме підтримка західного світу в рамках лендлізу дозволила СРСР встояти. І тому ще раз підкреслю: перемога у Другій світовій – це точно не лише радянський внесок. Вона була б неможливою як без військової, так і без матеріальної допомоги союзників», – наголосив історик.

В’ятрович розповів, чи СРСР повністю повернув Америці ленд-ліз: «За винятком невеликої частки, взагалі нічого не повернув. Лендліз як позика так і залишився некомпенсованим. Про це час від часу нагадували, але потім перестали. Спочатку Америка ставилася до СРСР як до важливого союзника, який брав участь у повоєнному розподілі світу, але потім все перейшло до фази холодної війни».

Історик також прокоментував нещодавній лендліз, підписаний президентом США Байденом для України, який так і не запрацював. «Ми отримали безоплатну допомогу, і тому не варто вестися на хибні інтерпретації нової американської адміністрації, яка нині говорить про якусь позику. Але мені все-таки шкода, що до реалізації лендлізу справа так і не дійшла. Бо тоді американська промисловість була б зацікавлена у виготовленні зброї для нас, у тому, щоб інвестувати в нашу перемогу. Можливо, це б надало нового дихання американській допомозі – натомість ми просто сиділи і чекали, коли політичним рішенням нам виділять новий пакет озброєнь», – зазначив він.

В'ятрович також торкнувся питання обсягу репарацій СРСР. «Окрім репарацій, СРСР вивозив на свою території промислові об’єкти Німеччини. Тож навіть на початку 1990-х виробництво в СРСР відбувалося на потужностях, вироблених ще за часів Третього Рейху. Так що Радянський Союз себе не обділив – він забрав достатньо ресурсів з Німеччини, і це не враховуючи масових крадіжок», – зазначив В'ятрович.

На думку В'ятровича, суспільство сьогодні невідповідно використовує суспільні простори для пам'ятних знаків, наголосивши на необхідності пошуку «золотої середини» між сучасністю та збереженням історичної пам'яті.

«Ми ще не доросли до цього. Нас виховували на естетиці пам’ятників, які ставив ще СРСР. Ну не вміємо ми грамотно до цього підходити! Так, щоб наші пам’ятники були одночасно і сучасними, і такими, які збережуться для наступних поколінь. Пам’ятаю, наприклад, історію з LED-екраном, який в одному з міст мав показувати життя героїв Небесної сотні. Ніби мудро, так? І більш сучасно, ніж просто бронзова плита. Але цей LED-екран перестав працювати і його наявність вже взагалі ні про що не говорила. Тут важливо знайти якусь золоту середину, і я думаю, що до цього ми рано чи пізно прийдемо», - підсумував В'ятрович.

Нагадаємо, у Німеччині досі нерідко вважають, що найсерйозніше постраждала під час Другої світової війни Росія. Однак це не відповідає дійсності, адже саме Україна понесла найбільші людські втрати, а її промисловий потенціал був майже повністю знищений. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».