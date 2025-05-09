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Володимир Фесенко Політолог

Трамп отримав два подарунки в один день

glavcom.ua
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фото: reuters

Реальний вплив сьогоднішніх подій ми побачимо згодом

Два подарунки Трампу в один день. Звісно це про ратифікацію Верховною Радою України «Угоди про копалини» і обрання новим Римським Папою американського кардинала (а він ще і зареєстрований як республіканець). America first! А всі сміялися над картинкою де Трамп зображений в образі Папи Римського, і над словами Трампа, що він «господар світу». Ось і досміялися.

Звісно, це з мого боку сарказм і тролінг. Але в кожному жарті є трохи такого, над чим варто і замислитись. Уявляю, скільки зараз з’явиться конспірології щодо Трампа і вибору «американського Папи». На Московії це, до речі, вже почалося.

Але у мене інше відчуття, поки суто інтуїтивне. Символічні подарунки Трампу насправді не принесуть для нього нічого значущого.

Папа Лев ХIV буде працювати не на Трампа, а в інтересах збереження єдності католицького світу і утримання його позицій. Тут інший сюжет буде цікавий. Обидва потенційних політичних спадкоємця Трампа (Джей Ді Венс і Марко Рубіо) є католиками. І зв’язки з новим папою Римським, його потенційна підтримка будуть для них далеко не зайвими. Але до 2028 року ще багато часу і багато що може змінитися, особливо в США.

«Угода про копалини» на даний момент має скоріше політичне значення, і поки більше для нас, ніж для Трампа. Трамп отримує скоріше символічний приз, який принесе якісь реальні прибутки тоді, коли Трамп вже не буде президентом США, а може і відійде в інший світ.

Врешті решт реальний вплив сьогоднішніх подій ми побачимо згодом.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп Папа Римський Україна США Ватикан

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