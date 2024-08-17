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Ліван повністю відключено від електроенергії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ліван повністю відключено від електроенергії
Причиною відключень електроенергії є затримки з поставками палива
фото ілюстративне

Відключення торкнулося низки важливих об'єктів країни

У суботу, 17 серпня, у Лівані повністю відключили електроенергію після того, як останній активний блок на електростанції Захрані був змушений зупинити роботу через вичерпання запасів мазуту. Про це пише L'Orient Today.

«Останній активний блок на електростанції Захрані був змушений повністю зупинитися через повне вичерпання запасів мазуту на станції, що призвело до повного відключення електроенергії на всій території Лівану», – йдеться в повідомленні державного постачальника електроенергії.

Відключення торкнулося важливих об'єктів, зокрема аеропорту, порту, водопровідних насосів, каналізаційних систем і в'язниць.

Державний постачальник електроенергії у Лівані повідомив, що відновить роботу блоків, які були зупинені, як тільки буде забезпечено постачання мазуту.

Крім того, Південноліванське управління водопостачання заявило, що відключення «суттєво вплинуло на його здатність перекачувати достатню кількість води» після зупинки останнього активного енергоблока на електростанції Захрані. Управління закликало громадян економити воду, оскільки постачання може бути скорочено.

Відключення сталося попри те, що в середу, 14 серпня, на засіданні уряду під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Наджиба Мікаті було досягнуто домовленості про «закупівлю частини необхідного палива», щоб запобігти відключенню всіх електростанцій.

Тимчасовий міністр енергетики Валід Фаяд повідомив, що він уніс до порядку денного три заходи, і всі вони були схвалені. Однак, за його словами, причиною відключень електроенергії є затримки з поставками палива, які пов'язані з несвоєчасним переказом коштів на рахунок центрального банку Іраку.

Як повідомлялося 3 серпня, Україна проводить евакуацію своїх громадян із небезпечних районів Лівану. Наразі вже евакуйовано 30 людей – 21 жінку і дев’ятьох дітей.

До слова, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ радить українцям  утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану. 

Теги: Ліван відключення

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