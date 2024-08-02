Загострення ситуації на Близькому Сході: МЗС звернулося до українців
МЗС наполегливо рекомендує українцям виїхати із Лівану
У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану. А тим громадянам, які вже перебувають у цих країнах, дали рекомендації. Про це повідомляє пресслужба МЗС.
«МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС», – йдеться в повідомленні.
МЗС також рекомендує утриматися від поїздок до:
- територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном;
- територій, що межують із Сектором Гази;
- територій Західного берегу річки Йордан.
Міністерство також оновило рекомендації громадянам України у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Ліванській Республіці.
«МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, – залишити її територію», – наголосили у відомстві.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. За словами двох американських чиновників, іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію й підготовку нападу на Ізраїль.
Як повідомлялося, 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль.
До того ж , Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані
До слова, увечері 1 серпня «Хезболла» випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану.
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