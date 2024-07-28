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У Києві зафіксовано вдвічі більше випадків вірусних гепатитів за пів року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві зафіксовано вдвічі більше випадків вірусних гепатитів за пів року
У Києві зареєстровано 477 випадків хворих на гепатит
фото з відкритих джерел

У столиці збільшилося кількістю хворих на вірусний гепатит

За перше півріччя 2024 року в столиці зареєстровано 477 випадків вірусних гепатитів, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року (241 випадок). Серед хворих 21 дитина віком до 17 років. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Найбільше випадків припадає на гострий вірусний гепатит А (75 випадків, з них 19 дітей). Зафіксовано два спалахи цього захворювання: серед працівників закладу торгівлі та членів їхніх родин, а також у багатодітній сім'ї.

«У м. Києві з початку 2024 року відмічається зростання захворюваності на вірусні гепатити майже у 2 рази, зареєстровано 477 випадків, з яких 21 – це діти у віці до 17 років. За аналогічний період минулого року було 241 випадок, у т.ч. 2 дітей.Серед дорослих хворих у більшості випадків захворіли чоловіки у віці 25-49 років. Захворюваність гострими гепатитами зросла у 2,6 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зареєстровано 111 випадків, більшу частину яких складають захворювання на гострий вірусний гепатит А. За 6 міс. 2024 року зареєстровано 75 випадків гострого вірусного гепатиту А, з яких 19 хворих - діти віком до 17 років»,– йдеться в повідомленні. 

Фахівці ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» та ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві провели необхідні протиепідемічні заходи для локалізації спалахів та запобігання поширенню інфекції.

На тлі загального зростання захворюваності на вірусні гепатити, кількість виявлених випадків гострого гепатиту С знизилася до 7 (всі дорослі), порівняно з 15 за аналогічний період минулого року.

Водночас спостерігається значне збільшення кількості хворих на хронічні вірусні гепатити – 366 випадків, включаючи одну дитину віком 10-14 років. Серед них 316 випадків хронічного гепатиту С (проти 174 минулого року) та 49 випадків хронічного гепатиту В (проти 25 за аналогічний період).
 
 Гепатит – це запалення печінки, яке може бути спричинене вірусами, алкоголем, ліками та іншими факторами. Вірусні гепатити передаються через заражену їжу та воду (гепатит А), кров та інші біологічні рідини (гепатити В, С, D).

Для запобігання гепатиту А рекомендується дотримуватися правил гігієни, мити руки перед їжею та після відвідування туалету, вживати тільки безпечну їжу та воду. Для профілактики гепатитів В і С важливо уникати контактів з кров'ю та іншими біологічними рідинами інфікованих людей, використовувати презервативи під час статевих контактів, не користуватися спільними голками та іншими інструментами, які можуть бути забруднені кров'ю.

Нагадаємо, через постійні відключення світла в Україні є ризик спалахів гепатиту та холери. Дана ситуація може бути зумовлена відключенням водопостачання при обмеженнях споживання електроенергії. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC.

Раніше Мінохорони здоров'я пояснило, чи можлива епідемія гепатиту А.

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Теги: відключення світла відключення дитина Віктор Ляшко гепатит водопостачання міністр

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