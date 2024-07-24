На Київщині низка населених пунктів залишилися без газу

Газопровід було пошкоджено будівельною технікою під час проведення неузгоджених земляних робіт

У Броварському районі Київської області через пошкодження підземного розподільного газопроводу високого тиску у середу, 24 липня, низка населених пунктів залишилися без газу. Про це повідомляє Київська ОВА.

Зокрема, аварійно відключені 4149 споживачів у селах Рожни, Скибин, Літки, Літочки, Соболівка та хуторі Парня.

Також без газопостачання залишилися садові товариства «Ландиш», «Пролісок», «Трудовик», «Зачарована Десна», «Любич», «Академічні Сади» та «Прилісся».

Зазначається, що оперативні служби вже працюють на місці над усуненням наслідків аварії.

Газопровід було пошкоджено будівельною технікою під час проведення неузгоджених земляних робіт на одній із приватних ділянок.

Крім того, голова Київської ОВА Руслан Кравченко звернувся до правоохоронних органів для розслідування інциденту та притягнення причетних до відповідальності.

Пошкоджений газопровід фото: Telegram/Київська ОВА

Наразі проводиться перекриття засувок до населених пунктів та підготовчі роботи для ремонту газопроводу. За оцінками фахівців для ліквідації аварії та поновлення постачання газу знадобиться мінімум дві доби.

Нагадаємо, український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом, який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

До слова, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.