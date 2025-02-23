Ліван прощається із убитим пів року тому лідером «Хезболли»

Хасана Насраллу було вбито під час ізраїльського авіаудару по штабах «Хезболли» в південному Бейруті

У Бейруті відбувається церемонія похорону колишнього голови радикального ісламістського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли. Його було вбито півроку тому внаслідок атаки ізраїльських винищувачів на центральний штаб «Хезболли», розташований під житловим будинком у Бейруті. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Аль-Джазіра».

Панахида проходить на стадіоні Каміль Шамун у столиці Лівану. Там уже зібралися десятки тисяч прихильників Насралли. Труна з тілом буде виставлена в центрі стадіону. Жалобну церемонію також транслюватимуть на великих екранах на вулицях.

Представник «Хезболли» Алі Дамуш заявив, що похорон відвідає близько 800 офіційних осіб із 65 країн. Зокрема, на будуть присутні представники парламенту Ірану Мохаммед Багер Калібаф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє Associated Press.

Хасана Насраллу було вбито під час ізраїльського авіаудару по штабах «Хезболли» в південному Бейруті 27 вересня 2024 року. До цього він очолював «Хезболлу» понад 30 років.

«Хезболла» є як озброєною групою, так і політичною партією, яка контролює більшу частину районів із населенням шиїта на півдні Лівану. Угруповання визнане терористичним в Ізраїлі та США. ЄС вважає терористичним її військове крило.

За заявою ізраїльської армії, під час наземної операції Ізраїлю в Лівані було вбито майже 450 членів «Хезболли», зокрема 30 командирів різного рівня.

Нагадаємо, 27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

Як відомо, наприкінці вересня ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна під час авіаудару в Бейруті 4 жовтня.