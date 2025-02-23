Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ліван прощається із убитим пів року тому лідером «Хезболли»

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ліван прощається із убитим пів року тому лідером «Хезболли»
Із Насраллою прощаються на стадіоні
фото з відкритих джерел

Хасана Насраллу було вбито під час ізраїльського авіаудару по штабах «Хезболли» в південному Бейруті

У Бейруті відбувається церемонія похорону колишнього голови радикального ісламістського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли. Його було вбито півроку тому внаслідок атаки ізраїльських винищувачів на центральний штаб «Хезболли», розташований під житловим будинком у Бейруті. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Аль-Джазіра».

Панахида проходить на стадіоні Каміль Шамун у столиці Лівану. Там уже зібралися десятки тисяч прихильників Насралли. Труна з тілом буде виставлена в центрі стадіону. Жалобну церемонію також транслюватимуть на великих екранах на вулицях.

Представник «Хезболли» Алі Дамуш заявив, що похорон відвідає близько 800 офіційних осіб із 65 країн. Зокрема, на будуть присутні представники парламенту Ірану Мохаммед Багер Калібаф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє Associated Press.

Хасана Насраллу було вбито під час ізраїльського авіаудару по штабах «Хезболли» в південному Бейруті 27 вересня 2024 року. До цього він очолював «Хезболлу» понад 30 років.

«Хезболла» є як озброєною групою, так і політичною партією, яка контролює більшу частину районів із населенням шиїта на півдні Лівану. Угруповання визнане терористичним в Ізраїлі та США. ЄС вважає терористичним її військове крило.

За заявою ізраїльської армії, під час наземної операції Ізраїлю в Лівані було вбито майже 450 членів «Хезболли», зокрема 30 командирів різного рівня.

Нагадаємо, 27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

Як відомо, наприкінці вересня ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна під час авіаудару в Бейруті 4 жовтня.

Читайте також:

Теги: міністр армія похорон авіаудар Ліван

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці у США зіштовхнулись із новими правилами при Трампі
США призупинили прийом заяв від мігрантів з України
19 лютого, 08:47
Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків
Прем'єр-міністр Великої Британії заявив про готовність відправити війська в Україну
17 лютого, 02:56
Евакуйовані розповіли журналістам про удар по інтернату в Суджі. Кажуть, що в той момент уже готувалися до сну
«Ми любимо нашого президента». Росіяни, яких евакуювали в Україну, розповіли про удар по інтернату в Суджі
12 лютого, 18:44
Путін буде тягнути час до останнього
Мир уже навесні? Чому ці прогнози – небезпечна маніпуляція
11 лютого, 13:53
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст Piers Morgan
5 лютого, 09:15
Як відомо, Єнс Столтенберг – уродженець Норвегії, експрем'єр-міністр країни
Ексгенсек НАТО Столтенберг знайшов нову роботу на Батьківщині
4 лютого, 13:22
Президент наголосив, що багато європейських країн уже відмовилися від російського газу на користь збереження суверенітету
«За російський газ треба платити незалежністю»: Зеленський відповів на заяву Фіцо
29 сiчня, 01:19
Фіцо також відкинув заяву президента України Володимира Зеленського про можливий транзит газу до європейських країн з Азербайджану
Фіцо погрожує заблокувати усю допомогу Україні від ЄС через зупинку транзиту газу
28 сiчня, 23:16
Президент України Володимир Зеленський та генерал Олександр Сирський
Території в обмін на мир – план «Б» Зеленського? Авторська стаття
28 сiчня, 13:15

Соціум

У Путіна з’явився дивний шрам
У Путіна з’явився дивний шрам
Ліван прощається із убитим пів року тому лідером «Хезболли»
Ліван прощається із убитим пів року тому лідером «Хезболли»
Скільки ракет KN-23 планує передати КНДР Росії у 2025 році? Відповідь розвідки
Скільки ракет KN-23 планує передати КНДР Росії у 2025 році? Відповідь розвідки
У Вільнюсі встановили незвичну фігуру Путіна
У Вільнюсі встановили незвичну фігуру Путіна
У Фінській православній церкві виникли розбіжності через молитву до річниці війни в Україні
У Фінській православній церкві виникли розбіжності через молитву до річниці війни в Україні
Чеський журнал Reflex випустив обкладинку, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення в Україну
Чеський журнал Reflex випустив обкладинку, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
165K
Комунальники розчищали квартиру від сміття і знайшли серед непотребу власницю
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2025
13K
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
11K
РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
11K
Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року

Новини

Третя за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Сьогодні, 06:38
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
21 лютого, 20:03

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua