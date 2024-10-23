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Ізраїль підтвердив ліквідацію нового очільника «Хезболли»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїль підтвердив ліквідацію нового очільника «Хезболли»
Хашим Сафі ад-Дін загинув під час авіаудару в Бейруті 4 жовтня
фото: AFP

«Хезболла» поки не підтвердила смерть Хашима Сафі ад-Діна

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна під час авіаудару в Бейруті 4 жовтня. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що Сафі ад-Дін був убитий разом з керівником розвідувального відділу «Хезболли» Хусейном Алі Хазімою. Удар був спрямований на підпільну розвідувальну штаб-квартиру угруповання в Бейруті.

За інформацією ЦАХАЛу, під час авіаудару в штаб-квартирі перебували понад 25 членів розвідувального підрозділу «Хезболли».

«Хезболла» поки не підтвердила смерть Хашима Сафі ад-Діна.

Нагадаємо, що наприкінці вересня ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.

До слова, Ізраїль також ліквідував високопосадовця «Хезболли» Наубіля Каука. Він загинув внаслідок авіаудару минулої ночі в столиці Лівану Бейруті.

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Теги: Ізраїль війна смерть Ліван

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