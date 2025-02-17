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Прем'єр-міністр Великої Британії заявив про готовність відправити війська в Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Великої Британії заявив про готовність відправити війська в Україну
Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків
фото: Фокус

Це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди. Про це повідомляє The Telegraph.

Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків, оскільки йдеться про потенційну небезпеку для британських військовослужбовців. Він зазначив, що такий крок є частиною гарантій безпеки України, які Лондон готовий надати.

Повідомляється, що це перша пряма заява британського прем'єра про можливість розміщення миротворчих сил Сполученого Королівства в Україні.

Крім того, Стармер узяв участь у позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі, ініційованому президентом Франції Еммануелем Макроном. Французький лідер скликав зустріч після того, як стало відомо, що Європа не була залучена до перших мирних переговорів між США та Росією.

Британський прем'єр вважає, що його рішення може вплинути на позицію союзників, зокрема Німеччини, закликаючи їх підтримати ідею відправлення європейських миротворців в Україну. Також він висловив думку, що Сполучене Королівство може стати містком між ЄС і США в мирному врегулюванні конфлікту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін прагне зупинити бойові дії в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп зазначив, що бачить прагнення Путін зупини війну. Також, за словами президента США, переговори відбуватимуться за участі президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Трамп заявив, що «не згоден навіть зовсім трохи» в існуванні загрози НАТО з боку Росії та анонсував швидку зустріч із Путіним у Саудівській Аравії.

Раніше президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом. Літак президентського подружжя уже приземлився в Абу-Дабі.

«Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма», – прокоментував візит Зеленський.

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Теги: переговори міністр президент Лондон Велика Британія Європа

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