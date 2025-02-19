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США призупинили прийом заяв від мігрантів з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США призупинили прийом заяв від мігрантів з України
Українці у США зіштовхнулись із новими правилами при Трампі
Колаж УНІАН

Останні нововедення від влади США не вплинуть на українців, які перебувають у процесі подання заяв на отримання пільг

У США призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни. Про це повідомив телеканал CBS News.

«За словами двох офіційних осіб США та згідно з внутрішньою службовою запискою, отриманою CBS, адміністрація американського лідера Дональда Трампа ввела паузу на розгляд усіх заяв на імміграцію, поданих мігрантами з Латинської Америки та України», – зазначено в матеріалі.

Уточнюється, що цей захід вплине на мігрантів, які перебували у процесі подання заяв на отримання пільг, що дозволяють перебувати на території США.

Припинення прийому заявок діятиме невизначений період. Повідомляється, що на даний момент американські чиновники працюють над виявленням «потенційних випадків шахрайства» та покращенням процедур перевірки з метою зниження національної та громадської безпеки.

Нагадаємо, американська влада починає масштабну інформаційну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів залишити країну, повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.Вона уточнила, що порушникам загрожує депортація з довічною забороною на в'їзд.

До слова, у США тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, вийшли на вулиці по всій країні.Мітингувальники вийшли на вулиці через зусилля адміністрації Трампа зі звільнення тисяч федеральних службовців і звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів у федеральному уряді.

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Теги: США міністр соціум мігранти прокурор українці влада біженці

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