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Ексгенсек НАТО Столтенберг знайшов нову роботу на Батьківщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексгенсек НАТО Столтенберг знайшов нову роботу на Батьківщині
Як відомо, Єнс Столтенберг – уродженець Норвегії, експрем'єр-міністр країни
фото з відкритих джерел

Норвезькі експерти оцінюють призначення Столтенберга як посилення уряду

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг став новим міністром фінансів Норвегії. Цю інформацію офіційно підтвердили на сайті уряду країни.

Його призначення буде частиною переформатування уряду в Норвегії, пов'язаного виходом із коаліції Центристської партії Норвегії через принципові розбіжності щодо ухвалення енергетичного законодавства Євросоюзу.

Норвегія не є членом ЄС, але як член Європейської економічної зони зобов'язана привести своє законодавство у відповідність до норм ЄС. Робітнича партія прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре наполягає на ухваленні європейських енергодиректив, щоб зберегти хороші відносини з Євросоюзом, але Центристська партія, яка має євроскептичні погляди, виступила проти.

Як наслідок, вісім із 20 міністрів уряду Норвегії, що представляли Центристську партію, зокрема й міністр фінансів Трюгве Слагсвольд Ведум, подали у відставку, писав Reuters.

Столтенберг має значний політичний досвід: вперше став міністром у 1993 році, двічі був прем'єром (2000-2001, 2005-2013 роки). Останні десять років він очолював НАТО і пішов у відставку в жовтні, коли його змінив Марк Рютте.

Норвезькі експерти оцінюють призначення Столтенберга як посилення уряду.

«Думаю, що він повертається, бо має щирий інтерес до Норвегії та економічної політики. Я можу це розцінити лише як прагнення максимально посилити команду», – сказав головний економіст Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.

Нагадаємо, Столтенберг очолив Більдебергський клуб, ставши його головою. Про це пише The Daily Mail. Видання пов'язує призначення Столтенберга головою організації із швидкою інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа. Зазначається, що колишнього генсека було вперше залучено до роботи клубу «завдяки своєму досвіду в галузі трансатлантичної політики».

До слова, колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг вважає, що «тимчасова поступка» окупованими територіями на користь Росії може бути варіантом швидкого закінчення війни. 

Як відомо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

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Теги: Норвегія Марк Рютте партії міністр Єнс Столтенберг

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