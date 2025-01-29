«За російський газ треба платити незалежністю»: Зеленський відповів на заяву Фіцо

Президент наголосив, що багато європейських країн уже відмовилися від російського газу на користь збереження суверенітету

Зеленський: Фіцо обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах

Президент України Володимир Зеленський звинуватив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в тому, що, обираючи Москву замість західних партнерів, він платить за російський газ незалежністю та суверенітетом своєї країни. Про це глава держави написав у Telegram.

«До відома теперішнього Прем’єр-міністра Словаччини. Кілька днів тому президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG, зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності – більше енергоресурсів від партнерів для Європи. За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом. Багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету», – зазначив Зеленський.

Також президент наголосив, що багато європейських країн уже відмовилися від російського газу на користь збереження суверенітету. Однак, за словами президента України, Роберт Фіцо обрав інший шлях, орієнтуючись на Москву, а не на США та інших партнерів, які пропонують газ на комерційних умовах.

«Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 28 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією.

Ультиматум Фіцо:



Якщо Зеленський не відновить транзит газу через Україну, Словаччина заблокує всю допомогу від ЄС pic.twitter.com/csRREfCz24 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 28, 2025

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію і потенційні заходи у відповідь проти України. Якщо буде потрібно, ми припинимо постачання електроенергії, яка терміново необхідна Україні під час перебоїв в мережі», – сказав він.

Російський газ, який надходить через Україну до Європи, припиниться наприкінці року, коли закінчиться термін дії поточної угоди, якщо не буде знайдена альтернатива. Словаччина є одним з найбільших покупців, що залишилися, і посилює тиск на Україну з метою знайти рішення. Фіцо погрожував вжити заходів у відповідь, якщо Володимир Зеленський не дасть йому того, що він хоче.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.