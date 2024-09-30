«Хезболла» обрала нового ватажка: що про нього відомо

Угруповання вибрало нового лідера

Ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні. Про це повідомило видання Al-Arabia.

Нагадаємо, Хасан Насралла, який очолював «Хезболлу» протягом понад двох десятиліть, був ліквідований в результаті цілеспрямованого удару ізраїльських військових, що стало важливим моментом у боротьбі Ізраїлю проти терористичних угруповань. Його смерть стала не лише ударом для «Хезболли», але й для ширшого шиїтського руху, який він представляв, оскільки Насралла користувався значною популярністю серед прихильників.

На тлі цих подій, «Хезболла» оголосила про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером. Сафі ад-Дін вже має досвід керівництва у структурі угруповання, раніше обіймаючи позицію заступника Насралли. Багато експертів вважають, що під його керівництвом «Хезболла» продовжить свою боротьбу проти Ізраїлю і посилить свою військову присутність у регіоні.

Хто такий Хашим Сафі ад-Дін



За інформацією журналістів, Хашим Сафі ад-Дін – ліванський політичний та військовий діяч, який до обрання на пост ватажка «Хезболли» обіймав важливі посади в організації. Він відомий своєю близькістю до Ірану та активною участю в політичних процесах у Лівані. Сафі ад-Дін вважається одним із ключових стратегів угруповання, особливо у військових справах, і за час своєї кар'єри здобув репутацію рішучого і вмілого лідера. Його обрання може свідчити про намір «Хезболли» зберегти стабільність і продовжити свою політику у регіоні, незважаючи на важкі втрати.

До слова, стало відомо, що Ізраїль ліквідував високопосадовця «Хезболли» Наубіля Каука. Він загинув внаслідок авіаудару минулої ночі в столиці Лівану Бейруті.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Нагадаємо, що кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу.