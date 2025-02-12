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«Ми любимо нашого президента». Росіяни, яких евакуювали в Україну, розповіли про удар по інтернату в Суджі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ми любимо нашого президента». Росіяни, яких евакуювали в Україну, розповіли про удар по інтернату в Суджі
Евакуйовані розповіли журналістам про удар по інтернату в Суджі. Кажуть, що в той момент уже готувалися до сну
фото: Serhiy Morgunov/The Washington Post

«Ми любимо нашу країну і президента. Попри те, що з нами сталося, ми любимо свою країну і ніколи не зрадимо її», – сказав 69-річний Михайло

Понад 100 російських цивільних, серед яких є кілька важкопоранених, евакуювали в Україну після удару по школі-інтернату в Суджі на Курщині, де перебували цивільні. Одна з постраждалих розповіла, що не впевнена в тому, хто здійснив атаку, а ще кілька евакуйованих розповіли, як голосували за Путіна. Про це повідомляє газета Washington Post, яка поспілкувалася з понад 40 російськими цивільними, які опинилися в Україні.

Більшість цих цивільних перетнули кордон під час нічної евакуації після смертельної атаки на інтернат у Суджі 1 лютого. Ця транскордонна евакуація з Курщини стала найбільшим подібним переміщенням цивільних росіян від початку Курської операції. Цих людей Україна спробує повернути через Білорусь назад до Росії, як до цього робили з іншими евакуйованими. 

Журналісти WP зустрілися з евакуйованими цивільними в українській лікарні та притулку. Евакуйовані розповіли журналістам про удар по інтернату в Суджі. Кажуть, що в той момент уже готувалися до сну. Серед тих, хто поспілкувався з WP, – 69-річна Антоніна Романова, на яку впала стіна. Зараз у неї розтрощені ноги.

За її словами, цивільні та українські військові кинулися її визволяти, але не змогли дістатися до неї через завали. Жінка чула, як військовослужбовці кричали місцевим, щоб вони ховалися від російських безпілотників над головою, попереджаючи, що будівлю можуть знову атакувати. 

«Ми любимо нашу країну і нашого президента. Попри те, що з нами сталося, ми любимо свою країну і ніколи не зрадимо її», – сказав її 69-річний партнер Михайло, зазначивши, що він і двоє його друзів голосували за Путіна. 

Чоловік каже, що мав змішані почуття щодо української операції. За словами евакуйованого, торік солдат нібито «погрожував гранатою та викрав його автомобіль», але інші – надали їжу, гуманітарну допомогу та підтримку цивільним.

Водночас, як зазначив Михайло, він знає, що наслідки війни «в Україні не кращі, а гірші».

Потрапивши в укриття, цивільні перемістилися в кімнати, заставлені односпальними ліжками та свіжими простирадлами. Їх забезпечували чистим одягом та триразовим гарячим харчуванням. Один поскаржився журналістам Post, що їм не вистачило чаю.
Росіянка, яка почула скаргу, перебила і насварила сусіда. «Ці люди тут, у цьому притулку, нам нічого не винні», – сказала вона.

Ще один чоловік – 63-річний Сергій – теж голосував за Путіна. Коли його запитали, яке послання він має для свого уряду, він сказав, що війна повинна закінчитися, і потрібно «принести щось хороше людям, щоб вони могли про все забути якомога швидше».

Тоді як Романова сказала, що не знає, хто відповідальний за атаку, через яку вона постраждала і перебувала під завалами майже 24 години. Її 72-річний брат, громадянин України, сказав, що не сумнівається, що це був російський удар. «Що ще?» – запитав він.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Під завалами будівлі опинилися 95 людей. Про це повідомив речник тимчасової військової комендатури на території росії Олексій Дмитрашківський.

За його словами, удар стався приблизно о 17:54. Із-під завалів чути стогін та крики людей. Більшість із них – це люди літнього віку.

За даними Генштабу ЗСУ, на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти.

«Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян», – заявили у Генштабі. 

Раніше російський блогер Володимир Синельников повідомляв на своєму Telegram-каналі, що російські війська вдарили по інтернату ФАБом.

Раніше російська авіація завдала подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області. 

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Теги: авіація армія війна військові укриття автомобіль Україна Telegram жінка чоловік злочин кордон населення солдат евакуація блогер росіяни Курщина

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