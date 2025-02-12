Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні

Ці кошти направляються до Лівану через Європейський фонд миру

Будапешт виділить 400 млн форинтів (близько 991 500 євро) для підтримки армії Лівану, замість того щоб відправити зброю Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Лівану, зазначає Telex.

За словами Сіярто, ці кошти направляються до Лівану через Європейський фонд миру, і це можливо завдяки тому, що Угорщина не постачає зброю Україні, а натомість може спрямовувати відповідні фінансові ресурси в інші країни.

Міністр також привітав обрання християнина Джозефа Ауна президентом Лівану. Він наголосив, що ситуація християнських громад на Близькому Сході є «ключовим питанням» для Угорщини.

Сіярто зазначив, що за останні сім років його країна надала християнським громадам Лівану допомогу на суму 6 мільярдів форинтів (близько €14 млн). Крім того, за його словами, 16 угорських військовослужбовців беруть участь у миротворчій місії в Лівані.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ця війна повинна і закінчиться скоро – занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало», – додав американський президент.

Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню.

Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація відкритою до виряджання американських військ в Україну, зокрема, для того, аби відстежувати постачання зброї. «США не мають наміру надсилати війська в Україну», – відповів очільник Пентагону.

До слова, американський президент Дональд Трамп наказав міністерству юстиції США зупинити виконання антикорупційного закону, який забороняє американцям підкуповувати іноземних урядовців для ведення бізнесу. Про це повідомляє Financial Times.