Головна Новини
search button user button menu button

Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Ці кошти направляються до Лівану через Європейський фонд миру

Будапешт виділить 400 млн форинтів (близько 991 500 євро) для підтримки армії Лівану, замість того щоб відправити зброю Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Лівану, зазначає Telex.

За словами Сіярто, ці кошти направляються до Лівану через Європейський фонд миру, і це можливо завдяки тому, що Угорщина не постачає зброю Україні, а натомість може спрямовувати відповідні фінансові ресурси в інші країни.

Міністр також привітав обрання християнина Джозефа Ауна президентом Лівану. Він наголосив, що ситуація християнських громад на Близькому Сході є «ключовим питанням» для Угорщини.

Сіярто зазначив, що за останні сім років його країна надала християнським громадам Лівану допомогу на суму 6 мільярдів форинтів (близько €14 млн). Крім того, за його словами, 16 угорських військовослужбовців беруть участь у миротворчій місії в Лівані.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп.

«Ця війна повинна і закінчиться скоро – занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало», – додав американський президент.

Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню.

Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація відкритою до виряджання американських військ в Україну, зокрема, для того, аби відстежувати постачання зброї. «США не мають наміру надсилати війська в Україну», – відповів очільник Пентагону.

До слова, американський президент Дональд Трамп наказав міністерству юстиції США зупинити виконання антикорупційного закону, який забороняє американцям підкуповувати іноземних урядовців для ведення бізнесу. Про це повідомляє Financial Times.

 

Читайте також:

Теги: президент Угорщина війна міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
22K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
11K
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
7955
Начальник Львівської ОВА звернувся до поліції через шахраїв
7896
Росія атакувала газову інфраструктуру України

Новини

Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Сьогодні, 03:48
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
10 лютого, 21:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua