Лукашенко отримав несподіваного союзника в команді Трампа

Білорусь є одним із провідних світових виробників калійних добрив, які широко використовують у сільському господарстві для підвищення врожайності

Американський переговорник почав просувати рішення, яке відкрило б Білорусі шлях до експорту калійних добрив через Європу

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Джо Коул почав просувати ідею відновлення експорту білоруських калійних добрив через литовські порти. Така ініціатива могла б відкрити для режиму Олександра Лукашенка додаткові можливості міжнародної торгівлі, однак вона практично не отримала підтримки всередині американської адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Kyiv Independent.

За інформацією видання, Коул виступає за відновлення транзиту білоруського калію через територію Литви, попри чинні санкції Європейського Союзу. Його пропозиція передбачає повернення до експортного маршруту, доступ до якого для білоруських виробників залишається обмеженим.

Ініціатива виникла на тлі спроб адміністрації Трампа знайти альтернативні джерела постачання калійних добрив до Сполучених Штатів. Раніше близько 80% американського імпорту калію припадало на Канаду, тому Вашингтон зацікавлений у диверсифікації постачань.

Одним із потенційних альтернативних постачальників стала Білорусь, яка має значні потужності з виробництва калійних добрив. У грудні 2025 року Сполучені Штати оголосили про скасування санкцій проти білоруських виробників калію. Це рішення створило передумови для відновлення відповідних торговельних операцій зі США.

Однак американське послаблення санкцій не означало автоматичного відкриття європейських транспортних маршрутів для білоруської продукції.

Європейський Союз продовжує застосовувати власні обмеження проти Білорусі. Вони залишаються окремими від санкційної політики Вашингтона, тому рішення американської адміністрації не зобов'язує європейські держави змінювати свої правила.

Саме ця обставина стала головною перешкодою для реалізації пропозиції Коула. За чинним механізмом Євросоюзу, санкції проти Білорусі потребують продовження кожні 12 місяців. Для ухвалення відповідного рішення необхідна одностайна підтримка держав-членів об'єднання.

Теоретично Литва могла б скористатися правом вето та заблокувати чергове продовження санкцій. Такий сценарій створив би можливість для перегляду обмежень, які перешкоджають білоруському експорту.

Однак, як з'ясували журналісти, литовський уряд не має наміру підтримувати цей варіант. Позиція Вільнюса фактично позбавляє ініціативу американського переговорника одного з ключових механізмів реалізації.

Водночас The Kyiv Independent встановив, що пропозиція Коула не стала частиною узгодженої політики адміністрації Трампа. Європейський посадовець, обізнаний із позицією Литви, повідомив виданню, що ідея відновлення транзиту білоруського калію походить виключно від американського спецпосланника.

За його словами, Державний департамент США ніколи офіційно не порушував цього питання перед литовською стороною.

Це означає, що, попри активність окремого представника Вашингтона, американська дипломатична служба не розпочинала відповідного процесу на міждержавному рівні. Ба більше, у самому американському уряді ініціативу Коула охарактеризували як його самодіяльність.

Для Мінська реалізація такого плану означала б можливість знову використовувати литовську транспортну інфраструктуру для постачання калійних добрив на зовнішні ринки.

Водночас для цього недостатньо лише рішення Сполучених Штатів про скасування власних санкцій. Потрібні також зміни європейських обмежень і згода держав, через територію яких планується здійснювати транзит. Наразі жодної з цих умов для відновлення експорту через Литву не виконано.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над «масштабною угодою» щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. За його словами, білоруська продукція має коштувати США дешевше, ніж калій із Канади. Згодом Олександр Лукашенко заявив, що весь білоруський калій уже законтрактований і вільних обсягів для нових ринків немає.