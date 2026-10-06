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Макрон скликає екстрену урядову нараду: ЗМІ дізналися причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Макрон скликає екстрену урядову нараду: ЗМІ дізналися причину
Нарада відбудеться на тлі третього етапу протестів французьких ліцеїстів
фото: Reuters

У Франції тривають масові протести школярів, до яких долучилися вчителі, батьки та профспілки

Президент Франції Еммануель Макрон проведе екстрену урядову нараду через масштабні протести школярів, які охопили країну. До зустрічі, зокрема, долучаться прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню та міністр освіти Едуар Жеффре. Про це повідомляє BFMTV, передає «Главком».

Нарада відбудеться на тлі третього етапу протестів французьких ліцеїстів. 6 жовтня по всій країні проходять акції та блокування навчальних закладів. За даними французького Міністерства освіти, заняття повністю або частково призупинили у 891 із 3700 ліцеїв.

Нагадаємо, протести французьких старшокласників тривають по всій країні. Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.

Як повідомлялося, у Франції 15-річний школяр втратив кисть внаслідок вибуху поліцейської гранати під час протесту біля ліцею в місті Ланс. Обставини інциденту наразі з'ясовують.

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Теги: Франція студенти протест Еммануель Макрон

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