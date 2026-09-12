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Скільки українських студентів навчається у вишах Чехії: нові дані

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Скільки українських студентів навчається у вишах Чехії: нові дані
У 2025 році в чеських вишах навчалися 8442 українці, тоді як роком раніше – 7338
фото: з відкритих джерел

За рік кількість студентів з українським громадянством у чеських вишах зросла на 15%

У чеських вишах наприкінці 2025 року навчалися 8442 студенти з українським громадянством. Роком раніше їх було 7338, тобто за рік кількість зросла на 1104 особи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Czechia Online.

Загальна кількість іноземних студентів у чеських вишах за цей період зросла з 55 903 до 58 962 осіб. Таким чином, українські студенти забезпечили близько 36% загального чистого приросту кількості іноземних студентів – це розрахунок на основі статистичних даних.

Українці посідають друге місце

У 2025 році студенти з українським громадянством становили близько 14,3% усіх іноземних студентів у Чехії – приблизно кожен сьомий.

За кількістю іноземних студентів Україна посідає друге місце. Найбільше у чеських вишах громадян Словаччини – 23 999. Далі йдуть Україна – 8442, Росія – 3904 та Казахстан – 3453.

Кількість українських студентів майже подвоїлася

Кількість студентів з українським громадянством у чеських вишах зростає протягом останніх років. У 2021 році їх було 4353, у 2022-му – 6172, у 2023-му – 6745, а у 2025 році – вже 8442.

Таким чином, за п'ять років кількість українських студентів зросла майже вдвічі.

Водночас статистика враховує громадянство, зазначене студентом під час вступу або оновлене пізніше. Якщо людина має кілька громадянств, вона може бути врахована у відповідних групах за кожним із них. Дані про студентів наведені станом на 31 грудня відповідного року.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, у яких країнах українські випускники найактивніше реєструвалися на НМТ у 2026 році. Лідерами стали Німеччина, Польща та Чехія.

 

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Теги: українці навчання Чехія студенти

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