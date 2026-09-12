Пасажирський поїзд зійшов із рейок у Франції, постраждали десятки людей

Один із вагонів перекинувся, 18-річна пасажирка перебуває у критичному стані

На півночі Франції пасажирський поїзд із 180 людьми зійшов із рейок. Унаслідок аварії постраждали щонайменше 44 людини, одна з них перебуває у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Аварія сталася поблизу міста Клеон у Нормандії на залізничній ділянці між Руаном і Каном. За даними французьких ЗМІ, близько 19:30 за місцевим часом один вагон перекинувся, ще чотири зійшли з рейок.

Найбільше постраждала 18-річна дівчина. Її у критичному стані гелікоптером доправили до університетської лікарні Руана. Ще 43 пасажири зазнали незначних травм. Людей, які не постраждали, доставили до мерії Клеона.

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро повідомив, що на місце аварії направили 140 пожежників. За словами представника французької поліції, поїзд зійшов із рейок після зіткнення з невстановленим предметом.

Залізничний оператор SNCF розпочав розслідування, щоб встановити точну причину аварії. Одна з пасажирок розповіла місцевим ЗМІ, що внаслідок аварії у вагонах розбилися вікна. Люди зазнали поранень уламками скла та предметами, які перебували всередині поїзда.

Нагадаємо, у серпні у Великій Британії пасажирський поїзд зійшов із рейок поблизу станції Льюїс у графстві Східний Сассекс. Унаслідок аварії три вагони перекинулися набік. Постраждали 11 людей, на місці працювали екстрені служби.