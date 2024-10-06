Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США
У ході своєї промови мільярдер непрямо згадав чинного президента США Джо Байдена у негативному світлі
фото з відкритих джерел

У суботу Ілон Маск вийшов на сцену до Дональда Трампа на його мітингу

У суботу Ілон Маск вийшов на сцену до Дональда Трампа під час його мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Захід відбувся у місці, де влітку було скоєно замах на колишнього президента США. Про це повідомляє CNN та CBS News.

Під час своєї промови Маск непрямо критикував чинного президента Джо Байдена, закликаючи підтримати Трампа на майбутніх виборах. Він сказав: «Справжнє випробування людини - це як вона поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися на сходи, а інший продовжував боротися після замаху. Кого ви хочете бачити представником Америки?»

Маск також заявив, що вибори 2024 року будуть«найважливішими в нашому житті» та підкреслив, що Трамп має перемогти, щоб «зберегти Конституцію та демократію в Америці». Крім того, він критикував демократів, звинувачуючи їх у прагненні обмежити свободу слова та право на носіння зброї.

Мільярдер також згадав, що результат виборів може вирішитися з перевагою лише у кілька сотень голосів. Підтримка Маска стала помітною ще після липневого замаху на Трампа, і колишній президент вже пообіцяв зробити Маска головою урядової комісії з ефективності, якщо його буде обрано.

Нагадаємо, Трамп вирішив повторити мітинг на місці першого замаху на нього в Пенсільванії.

Теги: мітинг президент Ілон Маск вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна переможе у цій війні. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху», – заявив Байден
Байден заявив, що Україна переможе у війні
29 вересня, 20:33
Кірбі наголосив, що Путін повинен припинити говорити про наші вибори, і крапка
У Білому домі закликали Путіна припинити втручатися у вибори США
6 вересня, 06:03
Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися
Панама приєдналася до комюніке Саміту миру
10 вересня, 14:18
Зеленський розповів, що детально обговорив питання української далекобійності з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі
Чого критично бракує на фронті? Головне з інтерв'ю Зеленського на конференції YES-2024
13 вересня, 16:26
Омбудсмен наголосив, що нинішнє керівництво організації знищило ім'я Червного хреста, яке мало багаторічну історію
«На організацію можна «чіпляти замок»: Лубінець жорстко розкритикував Червоний Хрест
15 вересня, 02:42
«Прикро читати новини про заяви, хоч і персональні, щодо майбутньої долі Криму, особливо з огляду на події, які відбулися з 2014 року», – заявила Таміла Ташева
Польща пропонує передати Крим ООН для референдуму. Зʼявилася реакція представниці Зеленського
19 вересня, 15:39
Президент Туреччини перебуває із візитом у США
Ердоган заявив про зниження довіри до Вашингтона
24 вересня, 15:43
Трамп незадовлений роботою Google
Трамп «образився» на Googlе за те, що він «показує погані історії» про нього
28 вересня, 23:02
У цьому місті розташований один із найбільш довгих проспектів у світі – Соборний, що дорівнює 10800 м
Індустріальний гігант та колиска козацтва. Запоріжжя відзначає день міста
Вчора, 09:30

Політика

Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства
Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства
Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США
Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США
Трамп вирішив повторити мітинг на місці першого замаху на нього в Пенсільванії
Трамп вирішив повторити мітинг на місці першого замаху на нього в Пенсільванії
Україна опинилася в невизначеності після візиту Зеленського до США
Україна опинилася в невизначеності після візиту Зеленського до США
Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю
Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю
Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України
Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
23K
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
19K
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
8018
Орбан пригрозив Бельгії: причина
5910
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua