Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США

У суботу Ілон Маск вийшов на сцену до Дональда Трампа на його мітингу

У суботу Ілон Маск вийшов на сцену до Дональда Трампа під час його мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Захід відбувся у місці, де влітку було скоєно замах на колишнього президента США. Про це повідомляє CNN та CBS News.

Під час своєї промови Маск непрямо критикував чинного президента Джо Байдена, закликаючи підтримати Трампа на майбутніх виборах. Він сказав: «Справжнє випробування людини - це як вона поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися на сходи, а інший продовжував боротися після замаху. Кого ви хочете бачити представником Америки?»

Маск також заявив, що вибори 2024 року будуть«найважливішими в нашому житті» та підкреслив, що Трамп має перемогти, щоб «зберегти Конституцію та демократію в Америці». Крім того, він критикував демократів, звинувачуючи їх у прагненні обмежити свободу слова та право на носіння зброї.

Мільярдер також згадав, що результат виборів може вирішитися з перевагою лише у кілька сотень голосів. Підтримка Маска стала помітною ще після липневого замаху на Трампа, і колишній президент вже пообіцяв зробити Маска головою урядової комісії з ефективності, якщо його буде обрано.

Нагадаємо, Трамп вирішив повторити мітинг на місці першого замаху на нього в Пенсільванії.