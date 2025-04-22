Головна Світ Політика
search button user button menu button

Відомство Маска отримало доступ до конфіденційних даних іммігрантів – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Відомство Маска отримало доступ до конфіденційних даних іммігрантів – WP
За вказівкою DOGE Адміністрація соціального забезпечення внесла понад 6 тисяч живих іммігрантів до списку померлих
фото: Reuters

Команда DOGE отримала доступ до системи, яка містить детальну інформацію про мігрантів

Департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, отримав доступ до «дуже конфіденційної» системи Міністерства юстиції. Вона містить інформацію про мільйони легальних і нелегальних мігрантів у Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Система ECAS містить інформацію, зокрема, про адреси та історії хвороб іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США. Також там є попередні свідчення людей в імміграційному суді та записи про будь-яку історію взаємодії з правоохоронними органами.

Газета зазначає, що команда з радників DOGE, призначених у Міністерство юстиції, 18 квітня отримала схвалення від високопосадовців агентства на доступ до системи ECAS.

Документи свідчать, що Мін’юст США отримав вказівку підготувати доступ до ECAS для команди DOGE, зокрема колишнього співробітника гедж-фонду Адама Гоффмана, а також Пейтона Релінга та Джона Коваля, обидва працюють у приватній інвестиційній компанії, пов’язаній з Маском. До команди також входить Марко Елез, який пішов у відставку з уряду в лютому після того, як Wall Street Journal зв’язала його з обліковим записом у соціальних мережах, який публікував расистські пости. Потім його знову взяли на роботу.

«Поштовх до доступу до системи Міністерства юстиції є останньою спробою адміністрації Трампа глибше проникнути в величезні масиви федеральних даних, щоб просувати агресивні зусилля президента щодо депортації», – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що за розпорядженням DOGE Управління соціального забезпечення зарахувало понад 6 тис. живих іммігрантів до списку мертвих, «щоб змусити їх самостійно депортуватись»

Як пише видання, DOGE часто шукав дані, які люди повідомляли для певних цілей, наприклад для сплати податків або пошуку житла.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тис. мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США. 

Раніше повідомлялося, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа, які працюють із Департаментом ефективності уряду США, домагаються від федеральних агентств інформації про місце роботи, навчання та проживання їхніх співробітників.

До слова, рейтинг громадського схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. За даними шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos на замовлення агентства Reuters, лише 42% американців позитивно оцінюють діяльність глави держави. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування тритижневої давнини, і на п’ять пунктів нижче, ніж у день інавгурації 20 січня

Читайте також:

Теги: США Ілон Маск мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами парламентаря, Пекін намагається не перетинати червоні лінії
Соратник Зеленського пояснив, як участь Китаю у війні може вплинути на США
Вчора, 13:04
Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
18 квiтня, 05:03
За словами президента, технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна
Угода про надра. Україна та США сьогодні можуть підписати меморандум
17 квiтня, 19:23
Трамп розпочав глобальну тарифну війну, оголосивши про нові мита проти Піднебесної
Торгова війна США та Китаю спричинила розкол у Білому домі – NYT
15 квiтня, 20:29
Наслідки ворожої атаки по Сумах на Вербну неділю
США відхилили заяву G7 із засудженням російського удару по Сумах – Bloomberg
15 квiтня, 15:52
Літак B-2 це американський важкий малопомітний стратегічний бомбардувальник
США перекидають бомбардувальники на Близький Схід через напруженість з Іраном
2 квiтня, 02:58
Воллес розкритикував поведінку команди Трампа
Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав команду Трампа провінціалами в барі
27 березня, 19:38
Держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, радник президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і члени делегацій беруть участь у переговорах в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 18 лютого 2025 рок
Вашингтон пішов на поступки Москві: що не так з переговорами?
27 березня, 12:38
Електронна адреса міністра оборони США та пароль до неї фігурує в понад 20 загальнодоступних витоках
Журналісти знайшли в інтернеті персональні дані посадовців адміністрації Трампа
27 березня, 09:23

Політика

Відомство Маска отримало доступ до конфіденційних даних іммігрантів – WP
Відомство Маска отримало доступ до конфіденційних даних іммігрантів – WP
Білий дім прокоментував інформацію про заміну міністра оборони
Білий дім прокоментував інформацію про заміну міністра оборони
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
Чи приїде Трамп до Москви 9 травня? Відповідь Кремля
Чи приїде Трамп до Москви 9 травня? Відповідь Кремля
«Бути послом США в Україні було честю»: Бріджит Брінк підбила підсумки своєї роботи
«Бути послом США в Україні було честю»: Бріджит Брінк підбила підсумки своєї роботи
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
92K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
30K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
30K
Помер Папа Римський Франциск
24K
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua