Відомство Маска отримало доступ до конфіденційних даних іммігрантів – WP

Команда DOGE отримала доступ до системи, яка містить детальну інформацію про мігрантів

Департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, отримав доступ до «дуже конфіденційної» системи Міністерства юстиції. Вона містить інформацію про мільйони легальних і нелегальних мігрантів у Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Система ECAS містить інформацію, зокрема, про адреси та історії хвороб іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США. Також там є попередні свідчення людей в імміграційному суді та записи про будь-яку історію взаємодії з правоохоронними органами.

Газета зазначає, що команда з радників DOGE, призначених у Міністерство юстиції, 18 квітня отримала схвалення від високопосадовців агентства на доступ до системи ECAS.

Документи свідчать, що Мін’юст США отримав вказівку підготувати доступ до ECAS для команди DOGE, зокрема колишнього співробітника гедж-фонду Адама Гоффмана, а також Пейтона Релінга та Джона Коваля, обидва працюють у приватній інвестиційній компанії, пов’язаній з Маском. До команди також входить Марко Елез, який пішов у відставку з уряду в лютому після того, як Wall Street Journal зв’язала його з обліковим записом у соціальних мережах, який публікував расистські пости. Потім його знову взяли на роботу.

«Поштовх до доступу до системи Міністерства юстиції є останньою спробою адміністрації Трампа глибше проникнути в величезні масиви федеральних даних, щоб просувати агресивні зусилля президента щодо депортації», – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що за розпорядженням DOGE Управління соціального забезпечення зарахувало понад 6 тис. живих іммігрантів до списку мертвих, «щоб змусити їх самостійно депортуватись»

Як пише видання, DOGE часто шукав дані, які люди повідомляли для певних цілей, наприклад для сплати податків або пошуку житла.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тис. мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.

Раніше повідомлялося, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа, які працюють із Департаментом ефективності уряду США, домагаються від федеральних агентств інформації про місце роботи, навчання та проживання їхніх співробітників.

До слова, рейтинг громадського схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. За даними шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos на замовлення агентства Reuters, лише 42% американців позитивно оцінюють діяльність глави держави. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування тритижневої давнини, і на п’ять пунктів нижче, ніж у день інавгурації 20 січня