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Американська блогерка таємно народила Маску тринадцяту дитину

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ешлі Сент Клер тримала вагітність та народження дитини у секреті
фото з відкритих джерел

Офіційних коментарів щодо нової дитини Маск поки не давав

Американська інфлюенсерка Ешлі Сент Клер оголосила, що таємно народила дитину від Ілона Маска. Вона стала матір’ю п’ять місяців тому, однак приховувала цю інформацію заради безпеки дитини. Проте останнім часом, за словами жінки, у ЗМІ почали з’являтися чутки, що змусило її оприлюднити правду. Про це 26-річна Ешлі Сент Клер повідомила у соцмережі X.

«П’ять місяців тому я вітала нову дитину у світі. Ілон Маскбатько», – написала вона.

Американська блогерка таємно народила Маску тринадцяту дитину фото 1

За словами Сент Клер, вона хотіла захистити конфіденційність і безпеку їхньої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір усе розповісти.

«Я хочу, щоб моя дитина росла у нормальному та безпечному середовищі. З цієї причини я прошу, щоб ЗМІ поважали приватність нашої дитини та утримувалися від настирливих репортажів», – додала жінка.

Після цієї заяви Маск відреагував у коментарях до посту одного зі своїх підписників, який назвав народження ще однієї дитини «побічним квестом» мільярдера. У відповідь він опублікував емодзі зі сльозами від сміху.

У 2021 році Сент Клер дала інтерв’ю New York Post, де розповіла про свого первістка – трирічного сина. Тоді вона критикувала прогресивні підходи до гендерної ідентичності.

Ешлі Сент-Клер
Ешлі Сент-Клер
фото: New York Post

Протягом вагітності Сент Клер намагалася тримати цей факт у секреті, уникаючи публічних заходів. Однак після народження дитини вона знову почалася з'являтися у консервативних колах і навіть відвідала виборчу вечірку Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Пізніше вона опублікувала на X фотографії, зроблені в маєтку Трампа, де позувала разом із дружиною конгресмена Метта Гетца Джинджер та представницею Республіканської партії Елізабет Піпко.

Її також помітили поряд із Вівеком Рамасвамі та Кешем Пателем, якого Дональд Трамп планує призначити новим директором ФБР.

Сама Сент Клер, яка має мільйон підписників у соцмережі X, здобула популярність завдяки своїм консервативним поглядам, а також написанню дитячої книги, в якій критикує сучасну культуру ідентичності. Водночас її неодноразово звинувачували у зв’язках з ультраправими угрупованнями.

Вона підтримує рух MAGA, що виник у США під час першої президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року. Назва походить від передвиборчого гасла Make America Great Again («Зробимо Америку знову великою»), яке об'єднало багатьох прихильників кандидата.

Блогерка та Маск неодноразово обмінювалися повідомленнями у соцмережі X, часто фліртуючи та обговорюючи неоднозначні теми. У липні він публічно привітав її з днем народження, а вона відповіла йому емодзі у вигляді сердечок. Також Ілон надіслав їй довгий список книг і сказав, що «це найкращий час в історії для народження дітей».

Маск, який раніше заявляв про необхідність збільшення народжуваності, наразі має щонайменше 12 дітей від різних жінок. Однак офіційних коментарів щодо нової дитини він поки не давав.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск повністю присвятив себе роботі, коли став головою департаменту контролю ефективності державного управління США (Doge), повідомляє телеканал Fox Business. За даними журналістів, підприємець навіть спить у Білому домі.

Раніше йшлось про те, що американський мільярдер Ілон Маск отримав офісні приміщення у комплексі Білого дому для роботи в новоствореному Департаменті ефективності державного управління. Ілон Маск прагнув отримати офіс у Західному крилі Білого дому, але адміністрація президента США вирішила розмістити новостворений Департамент ефективності державного управління (Doge) у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера.

Також відомо, що американський підприємець Ілон Маск після президентських виборів у США проживав в орендованому у обраного президента країни Дональда Трампа котеджі на території його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. 

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Теги: Адміністрація Президента книги Дональд Трамп партії Ілон Маск жінка дитина батько соцмережі Елізабет Піпко

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