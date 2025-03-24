Корпорація Ілона Маска опинилася під загрозою: The Economist назвав причину

Tesla та SpaceX втрачають позиції на ринку, поки конкуренти – BYD, Blue origin, Eutelsat – швидко наздоганяють їх

Бізнеси, які лежать в основі корпоративної імперії Ілона Маска і на які припадає близько 90% її вартості – зіткнулися з дедалі жорсткішою конкуренцією. Як передає «Главком», про це повідомляє The Economist.

Так, SpaceX минулого року здійснила п'ять з шести запусків космічних апаратів у світі і через свій підрозділ Starlink вона володіє 60% супутників у космосі. Starlink, який є основним джерелом прибутку компанії, цього року отримає понад $11 млрд доходу.

«Однак зараз дії Маска викликають занепокоєння у клієнтів SpaceX. Його постійні погрози припинити підтримку України з боку Starlink порушують питання довіри. Європейські політики розмірковують над тим, наскільки надійним буде Маск як довгостроковий постачальник стратегічного супутникового зв'язку. Пошук альтернатив сприяв зростанню ціни на акції Eutelsat, французького власника OneWeb, який надає супутникові послуги», – йдеться у статті.

Також Starlink може зіткнутися з конкуренцією з боку Amazon's Project Kuiper, який має на меті вивести на низьку орбіту понад 3 тис. супутників, створивши космічну широкосмугову мережу.

«Якщо йому це вдасться, деякі клієнти за межами Америки можуть вирішити, що вони більше довіряють продукту Amazon, ніж продукту, що належить мінливому пану Маску», – уточнюють експерти.

Журналісти наголошують, що загроза для Tesla є значно більшою. З піку в $1,5 трлн в середині грудня її ринкова вартість впала приблизно вдвічі. Активісти пікетують автосалони Tesla в Америці та Європі, адже обурені поведінкою Маска.

Однак як і у випадку з SpaceX, конкуренція Tesla теж зростає. Торік General Motors продала на 50% більше електромобілів, ніж у 2023 році, і тепер змагається з південнокорейським автовиробником Hyundai, щоб стати другим за величиною постачальником електромобілів в Америці.

У Китаї найбільший конкурент Tesla – компанія Byd – займає 15% ринку, що більш ніж утричі перевищує частку американського автовиробника. У лютому продажі Tesla в Китаї впали на 49% в річному обчисленні, тоді як продажі Byd зросли на 161%.

The Economist водночас додає, що Маск все ще має «козирі на руках». Ракета SpaceX Starship, яка перебуває на стадії випробувань, може знову трансформувати супутниковий бізнес. Тесла сподівається на прорив у створенні людиноподібних роботів.

«Маск може вважати, що його успіх дає йому право на тимчасове перебування в уряді, особливо якщо йому вдасться скасувати деякі правила, які обмежують його амбіції. Але його конкуренти не втратять такої можливості», – підсумували у статті.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX, яка вже співпрацює з Пентагоном та іншими державними структурами, хоче укласти нові багатомільярдні контракти з урядом США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

До повернення Дональда Трампа SpaceX була серед найбільших підрядників США, уклавши у 2024 році 344 контракти на $3,8 млрд. Водночас зараз виникає конфлікт інтересів, а механізми контролю за зловживаннями слабшають через звільнення відповідальних чиновників або скорочення фінансування їхніх відомств.