$1 млн за місце, $5 млн за особисту зустріч: Трамп провів ще одну приватну вечерю

Особиста зустріч Трампа під час закритої вечірки коштувала $5 млн

Президент США Дональд Трамп організував приватну вечерю при свічках у своєму клубі Мар-а-Лаго в Палм-Біч, де кожен гість мав заплатити $1 млн за місце. Серед запрошених був мільярдер Ілон Маск, який сидів поруч із Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wired.

Захід, що відбувся 15 березня, не був зазначений у офіційному графіку президента, на відміну від аналогічної вечері 1 березня, яка фігурувала як Maga Inc. Candlelight Finance Dinner.

Гості, включаючи Маска, публікували відео розкішних автомобілів Rolls-Royce, Bugatti та Lamborghini, виставлених на території Мар-а-Лаго. Подія збіглася з Palm Event – щорічним святом автоспорту в Палм-Біч.

За даними Wired, бізнес-лідери також могли придбати особисту зустріч із Трампом за $5 млн. Джерела видання називають ці зустрічі «найгарячішими квитками» у діловому середовищі.

Попри офіційні заяви, що Трамп відвідав вечерю як «спеціальний гість» і не займався збором коштів, експерти висловлюють занепокоєння щодо потенційного впливу заможних осіб на адміністрацію президента.

«Я не пам’ятаю, щоб чинний президент так активно збирав мільйони доларів у перші тижні свого правління», – заявив професор політики Дон Мойніхен.

Нагадаємо, що бізнес-еліта готова витрачати мільйони доларів, аби зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на спеціальних заходах у його маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч. Один з останніх таких заходів, відомий як «вечеря при свічках», відбувся 1 березня.

Зокрема, обраний президент США Дональд Трамп провів найдорожчу у світі вечерю при свічках напередодні інавгурації у січні 2025 року. Серед обраних гостей Трампа на вечері були мільярдер Ілон Маск і засновник Amazon Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес. Усі вони намагалися взаємодіяти з Трампом чи його дружиною Меланією