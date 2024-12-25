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Пошкодження лінії електропередач у Фінській затоці: поблизу проходили два судна

Ірина Бура
glavcom.ua
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Пошкодження лінії електропередач у Фінській затоці: поблизу проходили два судна
фото: Aftonbladet

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена

Фінляндія не виключає версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці. Про це повідомляє Aftonbladet.

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена.

«Це одна з версій, які ми розглядаємо. Тому що у районі, де пролягають кабелі, перебувають два судна», – зазначив він.

Однак уточнив, що не знає, з якою країною ті пов’язані. Пахкін додав, що за кілька годин стане зрозуміло, що саме сталося з кабелями.

Журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одним з кораблів – Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є сестринським судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці – про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.

За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 – о 12:26 25 грудня.

Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи «Торгмол», що має тісні зв’язки з Росією.

Зазначимо, фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

Нагадаємо, Швеція проводить розслідування щодо причетності до пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі зареєстрованого в Китаї судна Yi Peng 3. Yi Peng 3 є 225-метровим вантажним кораблем, що увійшов до Фінської затоки з Порт-Саїду в Єгипті. Зважаючи на все, на початку листопада він був у Росії в порту Усть-Луга.

За даними телекомунікаційної компанії Cinia, можлива диверсія відбулася 18 листопада після четвертої ранку. За словами виконавчого директора Cinia Арі-Юссі Кнаапіла, несправність кабелю було виявлено о 04.04 ранку. Через 11 секунд кабель повністю обірваний.

У Балтійському морі виявлено ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Про пошкодження першого кабелю повідомив фінський державний оператор телекомунікаційної інфраструктури C-Link.Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00.

До слова, китайським судном, яке підозрюють у пошкодженні двох підводних кабелів у Балтійському морі, керував громадянин Росії.

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Теги: росія Китай Гонконг диверсія Порту Фінляндія корабль

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