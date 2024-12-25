Пошкодження лінії електропередач у Фінській затоці: поблизу проходили два судна
Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена
Фінляндія не виключає версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці. Про це повідомляє Aftonbladet.
Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена.
«Це одна з версій, які ми розглядаємо. Тому що у районі, де пролягають кабелі, перебувають два судна», – зазначив він.
Однак уточнив, що не знає, з якою країною ті пов’язані. Пахкін додав, що за кілька годин стане зрозуміло, що саме сталося з кабелями.
Журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одним з кораблів – Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є сестринським судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці – про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.
За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 – о 12:26 25 грудня.
Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи «Торгмол», що має тісні зв’язки з Росією.
Зазначимо, фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
Нагадаємо, Швеція проводить розслідування щодо причетності до пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі зареєстрованого в Китаї судна Yi Peng 3. Yi Peng 3 є 225-метровим вантажним кораблем, що увійшов до Фінської затоки з Порт-Саїду в Єгипті. Зважаючи на все, на початку листопада він був у Росії в порту Усть-Луга.
За даними телекомунікаційної компанії Cinia, можлива диверсія відбулася 18 листопада після четвертої ранку. За словами виконавчого директора Cinia Арі-Юссі Кнаапіла, несправність кабелю було виявлено о 04.04 ранку. Через 11 секунд кабель повністю обірваний.
У Балтійському морі виявлено ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Про пошкодження першого кабелю повідомив фінський державний оператор телекомунікаційної інфраструктури C-Link.Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00.
До слова, китайським судном, яке підозрюють у пошкодженні двох підводних кабелів у Балтійському морі, керував громадянин Росії.
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