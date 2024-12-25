Дивні отвори на уламках літака: віце-прем'єр Казахстану зробив першу заяву

На місце катастрофи прибули криміналісти та експерти цивільної авіації для проведення ретельного розслідування

Віце-прем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв на брифінгу прокоментував кадри з отворами в хвостовій частині літака, що розбився поблизу Актау. Про це повідомляє Orda.

За його словами, на місце катастрофи прибули криміналісти та експерти цивільної авіації для проведення ретельного розслідування.

«У рамках порушеної кримінальної справи проведуть експертизи при взаємодії із службами суміжних держав. Попередніх заяв робити я не смію. Навіть попередні висновки неможливі. Є фахівці, які проведуть необхідні роботи та експертизи. Поки що голослівно щось говорити не можу», – сказав Бозумбаєв.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

До слова, на місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ.