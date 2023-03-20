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Меню обіду Путіна та Сі Цзіньпіна з'явилося в мережі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Меню обіду Путіна та Сі Цзіньпіна з'явилося в мережі (фото)
Сі Цзіньпин прибув до Москви та зустрівся з Путіним
фото з відкритих джерел

Під час неформальної зустрічі російський диктатор та глава Китаю їли морепродукти та оленину 

Фотографія меню обіду президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна з'явилася в мережі.

Меню обіду Путіна та Сі Цзіньпіна з'явилося в мережі (фото) фото 1

У меню увійшли закуска з далекосхідних продуктів, млинці з перепілкою та грибами, юшка зі стерляді, шербет із гранату, печорська нельма з овочами та оленина з вишневим соусом та десерт «Павлова».

Під час зустрічі з Путіним 20 березня Сі Цзіньпін назвав російського диктатора своїм «дорогим другом».

Лідер КНР також згадав, що наступного року в Росії пройдуть президентські вибори, і додав, що «російський народ обов’язково підтримає свого президента». 

Зазначимо, що для очільника КНР Сі Цзіньпіна це перший державний візит у РФ за чотири роки.

ЗМІ також помітили, що російський диктатор Путін знову дивно поводився на зустрічі із китайським лідером. Під час відповідей Сі Цзіньпіна Путін регулярно смикався, його ноги трусилися і викручувалися.

До слова, для зустрічі з Сі Цзіньпіном російським диктатор обрав найкоротший столик. Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна розділяє зовсім коротка відстань, хоча російський диктатор звик ховатися від інших політиків на шестиметровій відстані – саме таку довжину має відомий путінський стіл, який давно став інтернет-мемом.

Нагадаємо, що  що сьогодні, 20 березня, керівник КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви для переговорів з Путіним. Проте цікаво, що російський диктатор Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту, а замість себе відрядив на зустріч віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.

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Теги: путін Сі Цзіньпін Китай росія їжа

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