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Еволюція столів. Наскільки близько Путін підпустив Сі Цзіньпіна (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Еволюція столів. Наскільки близько Путін підпустив Сі Цзіньпіна (фото)
скріншот з відео

Довжина столів, за якими Путін зустрічає відомих політиків, давно стала інтернет-мемом

Так близько Путін ні до кого ще не був: для зустрічі з Сі Цзіньпіном російським диктатор обрав найкоротший столик. Цікаву деталь помітив Антон Геращенко.

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Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна розділяє зовсім коротка відстань, хоча російський диктатор звик ховатися від інших політиків на шестиметровій відстані – саме таку довжину має відомий путінський стіл, який давно став інтернет-мемом.

Так, наприклад, Путін не підпустив президента Франції Макрона близько до себе під час переговорів. Відстань між лідерами держав переговорів становить, щонайменше, декілька метрів, хоча за столом сидять лише дві людини.

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Світлини, зроблені під час переговорів, викликали бурхливу реакцію у соціальних мережах. Тоді дистанцію Кремль пояснив тим, що Володимир Путін боїться захворіти на коронавірус.

Не підпустив до себе Путін і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Російський диктатор знову принишкло сидить в стороні.

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Дизайнер відомого кремлівського столу – італієць, дізнався про свою роботу з численних фотографій столу, які зараз друкують усі світові ЗМІ. Він розповів, що стіл із натурального дерева з елементами золота він створив 25 років тому.

Є у Путіна ще один улюблений стіл, він створений із коричневого дерева і такий самий довгий. Саме за цим столом Путін зустрічався у лютому з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу Збройних Сил Росії Валерієм Герасимовим під час їхньої зустрічі в Москві.

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Після цієї зустрічі соцмережі облетіли нові меми, а в оточенні диктатора поспішили пояснити, що «Путін тримає довгу дистанцію через погану епідеміологічну ситуацію, пов'язану з коронавірусом».

Столи, певно, якось травмували російського диктатора, тому що минулого року увесь світ облетіла фотографія, як Путін нервово вчепився у стіл. Путіну довелося сісти близько-близько до Шойгу і, можливо, саме це спричинило таку нервову реакцію в російського президента.

Еволюція столів. Наскільки близько Путін підпустив Сі Цзіньпіна (фото) фото 5

Нервував Путін і під час нещодавньої зустрічі з Рамзаном Кадировим

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У російського диктатора перекосило лице від доповіді опального керівника Чечні про «успіхи СВО».

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, керівник КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви для переговорів з Путіним. Проте цікаво, що російський диктатор Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту, а замість себе відрядив на зустріч віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.

На неформальній зустрічі Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Путін цинічно збрехав, що Росія готова до переговорів з Україною у будь-який момент. 

До слова, ЗМІ знову помітили дивну поведінку Путіна під час зустрічі з главою Китаю. 

Теги: росія путін інтернет диктатор Сі Цзіньпін

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