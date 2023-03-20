Еволюція столів. Наскільки близько Путін підпустив Сі Цзіньпіна (фото)

Довжина столів, за якими Путін зустрічає відомих політиків, давно стала інтернет-мемом

Так близько Путін ні до кого ще не був: для зустрічі з Сі Цзіньпіном російським диктатор обрав найкоротший столик. Цікаву деталь помітив Антон Геращенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна розділяє зовсім коротка відстань, хоча російський диктатор звик ховатися від інших політиків на шестиметровій відстані – саме таку довжину має відомий путінський стіл, який давно став інтернет-мемом.

Так, наприклад, Путін не підпустив президента Франції Макрона близько до себе під час переговорів. Відстань між лідерами держав переговорів становить, щонайменше, декілька метрів, хоча за столом сидять лише дві людини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Світлини, зроблені під час переговорів, викликали бурхливу реакцію у соціальних мережах. Тоді дистанцію Кремль пояснив тим, що Володимир Путін боїться захворіти на коронавірус.

Не підпустив до себе Путін і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Російський диктатор знову принишкло сидить в стороні.

Дизайнер відомого кремлівського столу – італієць, дізнався про свою роботу з численних фотографій столу, які зараз друкують усі світові ЗМІ. Він розповів, що стіл із натурального дерева з елементами золота він створив 25 років тому.

Є у Путіна ще один улюблений стіл, він створений із коричневого дерева і такий самий довгий. Саме за цим столом Путін зустрічався у лютому з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу Збройних Сил Росії Валерієм Герасимовим під час їхньої зустрічі в Москві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після цієї зустрічі соцмережі облетіли нові меми, а в оточенні диктатора поспішили пояснити, що «Путін тримає довгу дистанцію через погану епідеміологічну ситуацію, пов'язану з коронавірусом».

Столи, певно, якось травмували російського диктатора, тому що минулого року увесь світ облетіла фотографія, як Путін нервово вчепився у стіл. Путіну довелося сісти близько-близько до Шойгу і, можливо, саме це спричинило таку нервову реакцію в російського президента.

Нервував Путін і під час нещодавньої зустрічі з Рамзаном Кадировим.

У російського диктатора перекосило лице від доповіді опального керівника Чечні про «успіхи СВО».

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, керівник КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви для переговорів з Путіним. Проте цікаво, що російський диктатор Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту, а замість себе відрядив на зустріч віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На неформальній зустрічі Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Путін цинічно збрехав, що Росія готова до переговорів з Україною у будь-який момент.

До слова, ЗМІ знову помітили дивну поведінку Путіна під час зустрічі з главою Китаю.