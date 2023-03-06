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Через підрив А-50 у Білорусі проводяться обшуки – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Через підрив А-50 у Білорусі проводяться обшуки – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Затримано щонайменше 10 осіб

У Білорусі правоохоронці проводять масштабні обшуки у громадян, яких судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік. Про це повідомив правозахисний центр «Вясна».

За інформацією правозахисників, обшуки здійснюють співробітники КДБ. Вони проходять у всіх, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік.

Попередньо, затримано мінімум 10 осіб. Після обшуків їх відправляють до слідчого ізолятора КДБ.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Британська розвідка повідомила, як підрив літака у Мачулищах вплине на російську армію.

26 лютого, рівно в день інциденту, до Мачулищ прилетіла бригада ремонтників з Іваново. – «Не виключено, що цими днями міг проходити швидкий первинний ремонт. Якщо теорія вірна, то всі чотири дні літак дійсно швидко підлатували/підфарбовували, щоб показати, що «з ним все гаразд».

Згодом, за даними ЗМІ, постраждалий літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 повітряно-космічних сил Росії був перекинутий для ремонту в Таганрог.

Читайте також інтерв'ю: Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер Олександр Азаров пояснює, що відбувається у Білорусі
Теги: літак Білорусь росія

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