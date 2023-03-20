Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)

Під час зустрічі ноги російського диктатора Путіна дивно рухалися

Сьогодні, 20 березня, до Москви прибув президент Китаю Сі Цзіньпін. Користувачі соцмереж помітили, що президент-диктатор Володимир Путін на зустрічі із Сі Цзіньпіном не міг контролювати свої ноги.

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Під час відповідей Сі Цзіньпіна Путін регулярно смикався, його ноги трусилися і викручувалися.

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Користувачі соцмереж зазначають, що у російського диктатора «нервовий зрив чи раптово розпочались судоми».

Це вже не перший раз, коли президент РФ виглядає дивно на зустрічах з іншими політиками. Під час зустрічі з президентом ОАЕ російський диктатор схопився за стілець та нервово кусав губи.

Нещодавно, під час зустрічі з Рамзаном Кадировим, Путін знову нервово чіплявся за стіл. Тоді користувачі мережі також помітили, що опухлий Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами.

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Нагадаємо, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Путін цинічно збрехав, що Росія готова до переговорів з Україною у будь-який момент.