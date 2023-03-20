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Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
Дивна поведінка Володимира Путіна потрапила на відео
скріншот з відео

Під час зустрічі ноги російського диктатора Путіна дивно рухалися

Сьогодні, 20 березня, до Москви прибув президент Китаю Сі Цзіньпін. Користувачі соцмереж помітили, що президент-диктатор Володимир Путін на зустрічі із Сі Цзіньпіном не міг контролювати свої ноги.

Під час відповідей Сі Цзіньпіна Путін регулярно смикався, його ноги трусилися і викручувалися.

Користувачі соцмереж зазначають, що у російського диктатора «нервовий зрив чи раптово розпочались судоми».

Це вже не перший раз, коли президент РФ виглядає дивно на зустрічах з іншими політиками. Під час зустрічі з президентом ОАЕ російський диктатор схопився за стілець та нервово кусав губи.

Нещодавно, під час зустрічі з Рамзаном Кадировим, Путін знову нервово чіплявся за стіл. Тоді користувачі мережі також помітили, що опухлий Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами.

Нагадаємо, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Путін цинічно збрехав, що Росія готова до переговорів з Україною у будь-який момент. 

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Теги: росія путін диктатор Сі Цзіньпін Китай

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