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Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
скріншот з відео

Зустріч між китайським президентом та російським диктатором вже розпочалася

У понеділок, 20 березня, розпочалась зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час розмови з Сі Цзіньпіном російський диктатор Путін заявив, що нібито Росія готова до переговорів з Україною, а також обіцяє розглянути китайський «мирний план». Диктатор також додав, що з повагою ставиться до пропозицій Китаю по урегулюванню «української кризи», як називає війну в Україні Пекін.

Окрім цього, Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм «дорогим другом».

Лідер КНР згадав, що наступного року в Росії пройдуть президентські вибори, і додав, що «російський народ обов’язково підтримає свого президента». 

Зазначимо, що для очільника КНР Сі Цзіньпіна це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту, а замість себе відрядив на зустріч віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.

Читайте також: Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна 

 

 

Теги: росія путін Сі Цзіньпін Китай

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