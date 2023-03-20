Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі

Зустріч між китайським президентом та російським диктатором вже розпочалася

У понеділок, 20 березня, розпочалась зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Під час розмови з Сі Цзіньпіном російський диктатор Путін заявив, що нібито Росія готова до переговорів з Україною, а також обіцяє розглянути китайський «мирний план». Диктатор також додав, що з повагою ставиться до пропозицій Китаю по урегулюванню «української кризи», як називає війну в Україні Пекін.

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Окрім цього, Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм «дорогим другом».

Лідер КНР згадав, що наступного року в Росії пройдуть президентські вибори, і додав, що «російський народ обов’язково підтримає свого президента».

Зазначимо, що для очільника КНР Сі Цзіньпіна це перший державний візит у РФ за чотири роки.

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Нагадаємо, що російський диктатор Путін не зустрів Сі Цзіньпіна в аеропорту, а замість себе відрядив на зустріч віцепрем'єра російського уряду Дмитра Чернишенка.