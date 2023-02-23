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У Росії родичам загиблих окупантів подарували піну для гоління та шампунь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Росії родичам загиблих окупантів подарували піну для гоління та шампунь
Російські чиновники знову показали, як високо цінують життя окупантів
фото: з відкритих джерел

Чиновники привітали росіян з Днем захисника Вітчизни

Адміністрація Тиховинського району Ленінградської області в Росії подарувала сім'ям терористів піну для гоління та шампунь, а також подякувала за «героїзм». Так вони привітали родичів окупантів з 23 лютого. Про це написали на соціальній сторінці адміністрації. 

У Росії родичам загиблих окупантів подарували піну для гоління та шампунь фото 1

В адміністрації району додали, що це подарунок для тих, «хто мужньо і з честю виніс звістку про загибель героїв». Можливо, що таких розкішних подарунків ще й не всім вистачить. 

Росіяни в захваті від таких подарунків. До речі, вже не вперше російські чинуші дарують такі презенти сім'ям окупантів. Нещодавно чиновники подарували вдовам російських терористів ковбасу та сосиски

У коментарях до посту зазначили, що це «чудовий подарунок та чудова причина», порадили також «вклонитися в ноги». Деякі росіяни все ж обурилися, мовляв, потрібно було подарувати більше.

У Росії родичам загиблих окупантів подарували піну для гоління та шампунь фото 2

Нагадаємо, що нещодавно вдови російських окупантів отримали у Москві «роскішні подарунки». Щоправда, російська влада відібрала подарунки назад. Мовляв, для заміни на «більш якісні», а потім заявили про «помилку» – і залишили росіянок без подарунків та чоловіків.

Теги: росія влада подарунок росіяни

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