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Спілка журналістів замінить написи російською на прескартах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спілка журналістів замінить написи російською на прескартах
фото ілюстративне

Ті журналісти, які мають старий варіант прескарти, можуть замінити її за бажанням

Написам російською мовою не місце на прескартах Національної спілки журналістів України. Тепер російськомовний текст замінять франкомовним. Таке рішення ухвалив Секретаріат НСЖУ.

«Ще з перших років Незалежності написи на прескарті дублюються українською, англійською і російською мовами. Сьогодні присутність російської мови на цьому документі викликає обурення. Тому пропоную, зберігаючи загальний дизайн карти, прибрати російськомовний напис. Нам в Україні немає чого видавати офіційні документи російською мовою. Росія своєю підступною війною і агресією все зробила, щоб ми більше не дивилися в її бік», – сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко. 

Зазначається, що ця пропозиція знайшла одностайну підтримку членів Секретаріату. Спочатку передбачалося, прибравши російськомовні тексти, залишити лише українськомовний і англомовний варіанти. Проте врешті вирішили замінити російські написи французькими, адже французька мова є однією з основних у Європейському Союзі і другою офіційною мовою в Міжнародній та Європейській федераціях журналістів.

Ті спілчани, які мають старий варіант прескарти, можуть замінити її за бажанням. Натомість, усім, хто звернеться по отримання цього документу в майбутньому, буде видано прескарту вже в оновленому форматі.

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Теги: війна Франція росія журналіст

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