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    У світі

    Мерія Парижа оголосила надзвичайний стан у сфері клімату

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    Густий смог у Парижі - Мерія Парижа оголосила надзвичайний стан у сфері клімату
    Густий смог у Парижі

    У Парижа створить «кліматичну академію» з метою кращого просвітництва молоді та громадськості з цього питання

    Париж, в якому в 2015 році відбулося підписання історичної угоди про боротьбу з глобальним потеплінням, у вівторок оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію після аналогічних кроків інших міст і національних парламентів.

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    «Париж, як і інші міста, оголошує кліматичну надзвичайну ситуацію», - сказала Селія Блауель, заступник мера з питань навколишнього середовища, на засіданні муніципальної ради, підкресливши необхідність дотримуватися цілей угоди 2015 року.

    У декларації також говориться, що мерія Парижа створить «кліматичну академію» з метою кращого просвітництва молоді та громадськості з цього питання.

    Зазначається, що британський парламент став першим у світі, який оголосив надзвичайний стан у сфері клімату, аналогічне рішення пізніше ухвалив парламент Ірландії.

    За даними Climate Mobilization, неурядової організації США, що наполягає на таких деклараціях, близько 650 місцевих органів влади в містах і селищах по всьому світу оголосили надзвичайну ситуацію з кліматом.

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