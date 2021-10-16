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    Меркель посперечалась з Ердоганом: стала відома причина

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    Політики обговорили труднощі, з якими зіткнулися у співпраці двох країн - Меркель посперечалась з Ердоганом: стала відома причина
    Політики обговорили труднощі, з якими зіткнулися у співпраці двох країн
    фото з відкритих джерел

    Ангела Меркель посперечалася з Таїпом Ердоганом з приводу коаліційного уряду

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель посперечалася із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом з приводу недоліків коаліційного уряду, передають ЗМІ.

    Під час останнього візиту Меркель до Туреччини в якості канцлера Ердоган зізнався, що у відносинах між країнами був успішний період, проте працювати з коаліційним урядом було завжди складно.

    «У Туреччині при ньому було багато проблем, але з переходом на президентську систему ми від них позбулися і почали інтенсивно працювати», – сказав турецький лідер на спільній прес-конференції.

    У свою чергу Меркель вказала, що коаліційний уряд підходить Німеччині і на президентську систему Країна переходити не збирається. У відповідь Ердоган нагадав їй, що вона скаржилася на труднощі в роботі.

    «Це правда, однак таке життя», – погодилася канцлерка.

    «Мій онук теж каже: «дідусю, що поробиш – таке життя!», – з посмішкою відповів Ердоган, викликавши сміх присутніх.

    Раніше президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели в режимі відеоконференції важливу розмову щодо активізації переговорів для завершення війни на Донбасі та підготовки Нормандського саміту.

    Меркель і Макрон пообіцяли поставити ці запитання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмаак говорив, що зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган коаліція ЗМІ Німеччина Ангела Меркель уряд
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    Меркель посперечалась з Ердоганом: стала відома причина