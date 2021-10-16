Меркель посперечалась з Ердоганом: стала відома причина

Політики обговорили труднощі, з якими зіткнулися у співпраці двох країн

Ангела Меркель посперечалася з Таїпом Ердоганом з приводу коаліційного уряду

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель посперечалася із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом з приводу недоліків коаліційного уряду, передають ЗМІ.

Під час останнього візиту Меркель до Туреччини в якості канцлера Ердоган зізнався, що у відносинах між країнами був успішний період, проте працювати з коаліційним урядом було завжди складно.

«У Туреччині при ньому було багато проблем, але з переходом на президентську систему ми від них позбулися і почали інтенсивно працювати», – сказав турецький лідер на спільній прес-конференції.

У свою чергу Меркель вказала, що коаліційний уряд підходить Німеччині і на президентську систему Країна переходити не збирається. У відповідь Ердоган нагадав їй, що вона скаржилася на труднощі в роботі.

«Це правда, однак таке життя», – погодилася канцлерка.

«Мій онук теж каже: «дідусю, що поробиш – таке життя!», – з посмішкою відповів Ердоган, викликавши сміх присутніх.

Раніше президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели в режимі відеоконференції важливу розмову щодо активізації переговорів для завершення війни на Донбасі та підготовки Нормандського саміту.

Меркель і Макрон пообіцяли поставити ці запитання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмаак говорив, що зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель.

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