У Німеччині встановлять кінну статую Меркель

Скульптор Кох представив кінну статую канцлера ФРН Меркель, створену за допомогою 3D-друку

Німецький скульптор Вільгельм Кох представив кінну статую канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомляє Spiegel.

Планується, що це скульптора буде виставлена перед музеєм Tempel-Museum в Баварії до літа 2022 року.

Висота статуї становить 2,7 метра. Вона була виготовлена за допомогою 3D-друку. Кінь відноситься до породи «американський квотерхорс», це порода скакових коней на короткі дистанції. Канцлер ФРН в брючному костюмі сидить верхи без сідла і без поводів, склавши руки.

«Незалежно від політики пані Меркель – це ікона. Деталі цієї ікони знає майже кожен: її зачіска, одяг, поза і руки », - сказав Кох. Він додав, що у статуї немає п'єдесталу, оскільки Меркель «дуже скромна». Також скульптор пояснив, що сідло і поводи у канцлера Німеччини відсутні, тому що «їй вони не потрібні».

Раніше голова німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет, якого називали можливим наступником канцлера Німеччини Ангели Меркель, натякнув однопартійцям, що готовий до відставки. За словами політика, після провалу на виборах партія «потребує нового старту». Лашет готовий до того, що в керівництві ХДС будуть кадрові оновлення, в зв'язку з чим припускає, що незабаром поступиться своєю посадою іншому.

Зазначимо, 26 вересня на виборах за Соціал-демократичну партію Німеччини проголосували 25,7% виборців, за блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 24,1%, що є найнижчим результатом за всю їх історію. Далі йдуть партія «Зелені» з 14,8% голосів, Вільна демократична партія з 11,5% і «Альтернатива для Німеччини» з 10,3%.Кількість депутатів бундестагу виросте з 709 до 735.

Бундестаг має визначити, хто буде наступним канцлером країни. На посаду нового канцлера балотуються три кандидати. Олаф Шольц від Соціал-демократичної партії, Армін Лашет – голова партії Християнсько-демократичного союзу, наступник Меркель, кандидатуру якого вона особисто підтримала. А також Анналена Бербок – лідерка партії Зелені/Об’єднання 90.

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