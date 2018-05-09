Меркель закликає Євросоюз до єдності після рішення Трампа щодо Ірану

Німецька канцлерка висловила занепокоєння через рішення США вийти з ядерної угоди з Іраном

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що ФРН разом з Францією та Великобританією й надалі виконуватиме зобов'язання, взяті на себе в рамках підписаної 2015 року ядерної угоди з Іраном. Рішення США вийти з неї канцлерка назвала «серйозним» і висловила з цього приводу жаль та занепокоєння. Про це Меркель заявила у середу, 9 травня,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анґела Меркель

Німецька канцлерка висловила занепокоєння через рішення США вийти з ядерної угоди з Іраном

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що ФРН разом з Францією та Великобританією й надалі виконуватиме зобов'язання, взяті на себе в рамках підписаної 2015 року ядерної угоди з Іраном. Рішення США вийти з неї канцлерка назвала «серйозним» і висловила з цього приводу жаль та занепокоєння. Про це Меркель заявила у середу, 9 травня, у Берліні, повідомляє агенція dpa.

При цьому вона наголосила, що Іран і надалі має дотримуватися своїх зобов'язань щодо угоди. За словами Меркель, занепокоєння зараз викликає балістична ракетна програма Тегерана та його дестабілізуюча роль у Ємені. Також канцлерка ФРН закликала Європу докладати більших зусиль задля спільної зовнішньої та оборонної політики.

Тим часом в уряді Німеччини заявили, що перевірять, які наслідки для німецьких підприємств може мати рішення президента США Дональда Трампа вийти з іранської ядерної угоди і коли їх слід очікувати, цитує речника німецького уряду Штеффена Зайберта агенція Reuters. Водночас речниця німецького міністерства економіки заявила, що в уряді перевірять вплив ситуації, що склалася, на роботу німецьких банків.

Нагадаємо, одразу після заяви Трампа щодо Ірану, посол США у Німеччині Річар Гренелл закликав німецькі підприємства «терміново» припинити ділові справи з Іраном. Промислові об'єднання ФРН різко розкритикували цю заяву та закликали німецький уряд та ЄС надати їм захист і підтримку у ділових справах з Іраном.

Як повідомлялося, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном. Відповідний меморандум він підписав у Білому домі. За його словами, ця угода «неякісна по своїй суті». Він також оголосив про відновлення санкцій щодо Ірану, дія яких була призупинена за умовами угоди.

В Ірані це рішення назвали незаконним та нелегітимним. Вихід США з угоди також різко розкритикувала міжнародна спільнота.

Джерело: DW