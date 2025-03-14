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Один із районів Праги хоче підвищити туристичний податок у чотири рази

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Один із районів Праги хоче підвищити туристичний податок у чотири рази
Один із районів Праги введе рекордний туристичний податок
фото із відкритих джерел

У Празі може з'явитись реєстр eTurista для обов'язкової реєстрації всіх об'єктів короткострокового розміщення

Адміністативний район столиці Чехії Прага-1 хоче вчетверо підвищити туристичний податок – з нинішніх 50 до 200 крон (близько €8) за кожну ніч, проведену в готелі, хостелі та будь-якому іншому підприємстві готельного типу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  vinegret.cz.

Представники муніципалітету ведуть переговори з міністром регіонального розвитку Петром Кулганеком, який підтримує цю ініціативу.

Нині нижня палата чеського парламенту обговорює поправку до закону про умови ведення бізнесу у сфері туризму. Крім того, документ передбачає створення реєстру eTurista для обов'язкової реєстрації всіх об'єктів короткострокового розміщення, включаючи приватні квартири, що здаються через популярні онлайн-сервіси, а також надання муніципалітетам більше прав для регулювання туристичної сфери.

Законопроєкт пройшов перше читання і представники Праги-1 хочуть просунути свої пропозиції в ході подальшого обговорення. Головне з них полягає у збільшенні максимальної суми місцевого туристичного збору, який муніципалітети можуть самостійно встановлювати в межах законодавчо встановленого ліміту.

Представник першої міської частини Джанкарло Ламберті зазначив, що збільшений у чотири рази податок буде приблизно таким самим, як і в популярних європейських столицях зі схожим рівнем туристичного попиту.

«Туризм у Празі розвинений значно вище за середній рівень, але щодо збору, то ми значно нижчі від середнього», – сказав він, додавши, що додаткові доходи від підвищення податку могли б піти на вирішення негативних наслідків інтенсивного туризму.

Зазначимо, цей збір зобов'язані платити не лише іноземні, а й внутрішні мандрівники. Стандартно він включається до рахунку за готель чи готель.

До слова, туристичний збір в Україні за 2024 рік склав 273,1 млн гривень, що на 16% більше, ніж у 2021 році. Найбільше турзбору надійшло до бюджету столиці – 49 млн 182 тис. грн. У 2023 році ця сума склала 30 млн 378 тис. грн, а у 2022 році – 31 млн 474 тис. грн. Водночас бюджет Київщини торік за рахунок турзбору повнився на 15 млн 883 тис. грн. Ця сума на 46% більша ніж у 2023 році.

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Теги: бюджет туризм готель Чехія закон податки соціум

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