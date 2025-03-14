У Росії палав НПЗ після атаки дронів: головне за ніч

Удару зазнав Туапсинський нафтопереробний завод. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА там виникла пожежа

У місті Туапсе у Росії палав НПЗ після атаки дронів, США відновлюють постачання Україні далекобійних бомб GLSDB, а Трамп планує використати проти мігрантів закон 1798 року. «Главком» зібрав головні події ночі проти 14 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

НПЗ у Туапсе атаковано дронами

У Краснодарському краї РФ, неподалік Туапсе, в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.

В мережі з’явилися кадри займання, яке нібито сталося через атаку безпілотників. Офіційних коментарів від місцевої влади щодо нічних вибухів поки немає.

За даними Telegram-каналу Mash, удару зазнав Туапсинський нафтопереробний завод. Російський ресурс стверджує, що пожежа виникла внаслідок падіння уламків збитого БпЛА.

Відновлення постачання далекобійних бомб GLSDB

США готові відновити постачання Україні далекобійних бомб GLSDB, які були модернізовані для ефективнішої протидії російським перешкодам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що останні тижні тривали випробування 19 таких боєприпасів, щоб оцінити їхню ефективність після оновлень. Джерела агентства зазначають, що зміни включали посилення внутрішніх з'єднань, що підвищує стійкість зброї.

Очікується, що застосування GLSDB на полі бою відновиться найближчими днями, оскільки запаси вже перебувають у Європі. Останній раз ЗСУ використовували такі боєприпаси кілька місяців тому.

Закон 1798 року проти мігрантів

Президент США Дональд Трамп має намір використати закон XVIII століття, щоб прискорити реалізацію своєї передвиборчої обіцянки щодо масової депортації мігрантів. Адміністрація Трампа стикається з труднощами у виконанні цих заходів через брак ресурсів та дипломатичні перепони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією чотирьох джерел CNN, Трамп планує застосувати Закон про ворогів-іноземців 1798 року. Вперше він згадав про цю можливість під час одного зі своїх передвиборчих мітингів у жовтні. Білий дім наразі не надав офіційних коментарів.

Цей закон дозволяє президенту затримувати та депортувати чоловіків від 14 років, якщо вони є громадянами країни, з якою США перебувають у стані війни.