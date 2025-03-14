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Трамп хоче прискорити депортацію мігрантів, застосувавши закон 1798 року – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Трамп хоче прискорити депортацію мігрантів, застосувавши закон 1798 року – CNN
Трамп планує масштабну депортацію
фото з відкритих джерел

Головним об’єктом для можливого застосування закону може стати венесуельне кримінальне угруповання Tren de Aragua

Президент США Дональд Трамп має намір використати законодавство XVIII століття, щоб прискорити реалізацію своєї передвиборчої обіцянки щодо масової депортації мігрантів. Адміністрація Трампа стикається з труднощами у виконанні цих заходів через брак ресурсів та дипломатичні перепони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією чотирьох джерел CNN, Трамп планує застосувати Закон про ворогів-іноземців 1798 року. Вперше він згадав про цю можливість під час одного зі своїх передвиборчих мітингів у жовтні. Білий дім наразі не надав офіційних коментарів.

Цей закон дозволяє президенту затримувати та депортувати чоловіків від 14 років, якщо вони є громадянами країни, з якою США перебувають у стані війни.

Як зазначає видання, головним об’єктом для можливого застосування закону може стати венесуельне кримінальне угруповання Tren de Aragua. Трамп, ймовірно, аргументуватиме свої дії тим, що діяльність цієї групи становить загрозу США у вигляді «вторгнення» чи «збройного нападу».

Адміністрація Трампа висловлює невдоволення тим, що, попри розпорядження про відправлення військових на південний кордон і проведення рейдів у таких містах, як Атланта, Лос-Анджелес та Остін, темпи депортацій залишаються низькими.

Додатковою проблемою є те, що деякі країни відмовляються приймати літаки з депортованими. Також відомо, що кількість затриманих нелегалів значно перевищує можливості депортації, що створює труднощі для імміграційної служби.

Теги: Дональд Трамп закон кордон США мігранти

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