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Російське місто Туапсе атаковано дронами: горить НПЗ (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Російське місто Туапсе атаковано дронами: горить НПЗ (відео)
У Туапсе горить НПЗ
фото: Exilenova+

Удару зазнав Туапсинський нафтопереробний завод.  Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА там виникла пожежа

У Краснодарському краї РФ, неподалік Туапсе, в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ та місцеві пабліки.

В мережі з’явилися кадри займання, яке нібито сталося через атаку безпілотників. Офіційних коментарів від місцевої влади щодо нічних вибухів поки немає.

За даними Telegram-каналу Mash, удару зазнав Туапсинський нафтопереробний завод. Російський ресурс стверджує, що пожежа виникла внаслідок падіння уламків збитого БпЛА.

Крім того, на тлі повідомлень про атаку дронів у Сочі було тимчасово обмежено роботу аеропорту – там запровадили план «Килим», який передбачає призупинення прийому та відправки рейсів.

Місцеві мешканці розповіли, що близько третьої години ночі чули звуки польоту кількох безпілотників, після чого пролунало близько семи вибухів. У місті працювала система ППО.

Нагадаємо, у російських містах Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах. Зокрема, у Калузі та Саратові обмежили приймання та випуск повітряних суден через можливу небезпеку, про що повідомила Росавіація. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У Міноборони РФ заявили, що над Брянською, Ростовською, Калузькою та Бєлгородською областями було знищено 14 безпілотників. Окрім цього, внаслідок атаки дронів на промисловий об'єкт у Шолоховському районі Ростовської області сталася пожежа.

Крім того, у Воронезькій області пізно ввечері 12 березня сили ППО РФ зафіксували безпілотники, унаслідок чого один з об'єктів інфраструктури зазнав пошкоджень та загорівся. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Теги: пожежа завод місто відео росія війна

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