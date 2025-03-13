Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня

Європейський суд ухвалив рішення про бездіяльність України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року

Трагедія 2 травня 2014 року: Європейський суд назвав винних. «Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України. Міноборони РФ заявило про захоплення Суджі. Президент підписав законопроєкт про купівлю реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС.

«Главком» зібрав усі актуальні новини за 14 березня, аби ви були в курсі подій.

Трагедія 2 травня 2014 року: Європейський суд назвав винних

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення за позовами про бездіяльність України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Суд визнав, що події понад десятирічної давнини значною мірою викликані російською пропагандою, водночас наголосивши, що були і порушення з боку України, яка має сплатити компенсації.

Кличко визнав масштабну земельну корупцію і оголосив чистку свого оточення

Мер Київ Віталій Кличко відреагував на останні резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

«Найбільший пакет допомоги в історії». Швеція виділила понад $400 млн для України

Швеція закупить і передасть Україні 18 додаткових артилерійських систем Archer і пʼять артилерійських радарів Arthur у межах вісімнадцятого пакету військової допомоги вартістю близько $300 млн.

Також Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (близько $137,7 млн) для відновлення, розвитку та забезпечення нагальних гуманітарних потреб, про що заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Доуза. За його словами, це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни.

Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від Росії сигналів щодо можливого перемирʼя, а згодом, і завершення війни. «Ми побачимо, чи Росія готова до цього, і якщо ні, це буде дуже розчаровуючий момент для світу», – сказав Трамп стосовно очікування відповіді від Росії про перемирʼя.

Трамп додав, що Путін напередодні зробив дуже «обнадійлюючу заяву, але вона не була завершеною».

Міноборони РФ заявило про захоплення Суджі

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення декількох населених пунктів у Курській області. Як зазначається, серед них є й Суджа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське оборонне відомство.

Як пише пресслужба Міноборони РФ, підрозділи угруповання військ «Північ» під час наступальних дій взяли під контроль населені пункти Міловий, Поділ і Суджа.