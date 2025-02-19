Росіяни масштабно наступають з Курщини? Центр протидії дезінформації зробив заяву

Раніше Путін заявив, що російські війська наступають з Курщини

Російське командування не має сил, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України

Інформація російського диктатора Володимира Путін про широкомасштабний наступ окупантів з Курської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Як зазначив Коваленко, російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) на Курщині спробувала прорватися на територію України, однак була знищена.

«Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає», – заявив він.

За словами керівника Центру протидії дезінформації, спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але Сили оборони їх знищують.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова повернутися до перемовин щодо України.

Як повідомлялося, військовослужбовці Північної Кореї, яких українські захисники захопили в полон у Курській області Російської Федерації, вважали, що воюють проти солдатів Південної Кореї.

До слова, російське командування віддало наказ про знищення міста Суджа на Курщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.